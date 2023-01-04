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ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.01.2023
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ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.01.2023
ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении свыше 180 украинских солдат и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:00
2023-01-04T14:08
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении свыше 180 украинских солдат и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны.Помимо этого, подразделения ВСУ несколько раз пытались перейти в контратаку в районе Дорожнянки в ДНР. В результате наступление удалось сорвать, противника отбросили на исходные позиции.Купянское направлениеРоссийские войска также нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Двуречной, Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, возле населенного пункта Лиман Первый удалось уничтожить группу украинских диверсантов.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские Вооруженные силы нанесли удары по двум штурмовым отрядам, живой силе и технике ВСУ в районе Червоной Дибровы на территории Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве. Также удалось ликвидировать пять диверсионно-разведывательных групп возле Невского в ЛНР и Нововодяного, Серебрянки и Белогоровки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеРоссийские войска продолжили наступление на Донецком направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 83 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230103/himars-1842942501.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
13:00 04.01.2023 (обновлено: 14:08 04.01.2023)
 
ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 180 военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБойцы ВС России на БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении
Бойцы ВС России на БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бойцы ВС России на БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении свыше 180 украинских солдат и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны.

"В результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, а также Червоное Запорожской области, за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и десять автомобилей", — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, подразделения ВСУ несколько раз пытались перейти в контратаку в районе Дорожнянки в ДНР. В результате наступление удалось сорвать, противника отбросили на исходные позиции.
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Купянское направление

Российские войска также нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Двуречной, Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • более 40 военнослужащих;
  • два автомобиля.
Кроме того, возле населенного пункта Лиман Первый удалось уничтожить группу украинских диверсантов.
Минобороны России об уничтожении иностранных наемников в ДНР
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Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российские Вооруженные силы нанесли удары по двум штурмовым отрядам, живой силе и технике ВСУ в районе Червоной Дибровы на территории Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве. Также удалось ликвидировать пять диверсионно-разведывательных групп возле Невского в ЛНР и Нововодяного, Серебрянки и Белогоровки в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 150 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один бронетранспортер;
  • семь боевых бронированных машин;
  • три пикапа.
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Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска

Донецкое направление

Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении.
Потери противника составили:
  • более 100 военнослужащих;
  • один танк;
  • четыре бронированные машины;
  • пять автомобилей.
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 83 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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