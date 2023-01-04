https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843036191.html

ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.01.2023

ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении свыше 180 украинских солдат и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:00

2023-01-04T13:00

2023-01-04T14:08

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении свыше 180 украинских солдат и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны.Помимо этого, подразделения ВСУ несколько раз пытались перейти в контратаку в районе Дорожнянки в ДНР. В результате наступление удалось сорвать, противника отбросили на исходные позиции.Купянское направлениеРоссийские войска также нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Двуречной, Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, возле населенного пункта Лиман Первый удалось уничтожить группу украинских диверсантов.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские Вооруженные силы нанесли удары по двум штурмовым отрядам, живой силе и технике ВСУ в районе Червоной Дибровы на территории Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве. Также удалось ликвидировать пять диверсионно-разведывательных групп возле Невского в ЛНР и Нововодяного, Серебрянки и Белогоровки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеРоссийские войска продолжили наступление на Донецком направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 83 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230103/himars-1842942501.html

https://ria.ru/20230103/poteri-1842942718.html

https://ria.ru/20230104/uragan-1843036268.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область