https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843036191.html
ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.01.2023
ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении свыше 180 украинских солдат и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:00
2023-01-04T13:00
2023-01-04T14:08
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении свыше 180 украинских солдат и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны.Помимо этого, подразделения ВСУ несколько раз пытались перейти в контратаку в районе Дорожнянки в ДНР. В результате наступление удалось сорвать, противника отбросили на исходные позиции.Купянское направлениеРоссийские войска также нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Двуречной, Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, возле населенного пункта Лиман Первый удалось уничтожить группу украинских диверсантов.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские Вооруженные силы нанесли удары по двум штурмовым отрядам, живой силе и технике ВСУ в районе Червоной Дибровы на территории Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве. Также удалось ликвидировать пять диверсионно-разведывательных групп возле Невского в ЛНР и Нововодяного, Серебрянки и Белогоровки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеРоссийские войска продолжили наступление на Донецком направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 83 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230103/himars-1842942501.html
https://ria.ru/20230103/poteri-1842942718.html
https://ria.ru/20230104/uragan-1843036268.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
13:00 04.01.2023 (обновлено: 14:08 04.01.2023)
ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 180 военнослужащих ВСУ
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении свыше 180 украинских солдат и 23 единицы техники, сообщили
в Минобороны.
"В результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, а также Червоное Запорожской области, за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и десять автомобилей", — уточнили в ведомстве.
Помимо этого, подразделения ВСУ несколько раз пытались перейти в контратаку в районе Дорожнянки в ДНР. В результате наступление удалось сорвать, противника отбросили на исходные позиции.
Российские войска также нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Двуречной, Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
—более 40 военнослужащих;
—два автомобиля.
Кроме того, возле населенного пункта Лиман Первый удалось уничтожить группу украинских диверсантов.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении российские Вооруженные силы нанесли удары по двум штурмовым отрядам, живой силе и технике ВСУ в районе Червоной Дибровы на территории Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве. Также удалось ликвидировать пять диверсионно-разведывательных групп возле Невского в ЛНР и Нововодяного, Серебрянки и Белогоровки в ДНР.
Потери противника составили:
—более 150 военнослужащих убитыми и ранеными;
—один бронетранспортер;
—семь боевых бронированных машин;
—три пикапа.
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении.
Потери противника составили:
—более 100 военнослужащих;
—один танк;
—четыре бронированные машины;
—пять автомобилей.
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 83 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.