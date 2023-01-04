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Выборы в Конгресс США показали раскол в обществе, считает Слуцкий - РИА Новости, 04.01.2023
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Выборы в Конгресс США показали раскол в обществе, считает Слуцкий
Выборы в Конгресс США показали раскол в обществе, считает Слуцкий - РИА Новости, 04.01.2023
Выборы в Конгресс США показали раскол в обществе, считает Слуцкий
Прошедшие выборы в Конгресс США продемонстрировали не только раскол в американском обществе, но и проблемы с единством внутри политических партий, заявил глава... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:40
2023-01-04T21:41
в мире
конгресс сша
госдума рф
кевин маккарти
леонид слуцкий (политик)
сша
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Прошедшие выборы в Конгресс США продемонстрировали не только раскол в американском обществе, но и проблемы с единством внутри политических партий, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий добавил, что "США входят в новый год с парламентским кризисом". Во вторник республиканцу Кевину Маккарти после трех голосований не удалось избраться на пост спикера. Для победы ему требовалось получить поддержку 218 однопартийцев при 222 республиканских креслах. В заключительной попытке против него проголосовали 20 республиканских членов палаты. Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
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в мире, конгресс сша, госдума рф, кевин маккарти, леонид слуцкий (политик), сша
В мире, Конгресс США, Госдума РФ, Кевин Маккарти, Леонид Слуцкий (политик), США
21:40 04.01.2023 (обновлено: 21:41 04.01.2023)
 
Выборы в Конгресс США показали раскол в обществе, считает Слуцкий

Слуцкий: выборы в Конгресс США показали раскол в обществе и проблемы единства в партиях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Прошедшие выборы в Конгресс США продемонстрировали не только раскол в американском обществе, но и проблемы с единством внутри политических партий, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Прошедшие выборы в Конгресс США ярко продемонстрировали раскол в американском обществе. Но, как оказалось, внутри самих политических партий тоже есть проблемы с единством", - написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что "США входят в новый год с парламентским кризисом".
Во вторник республиканцу Кевину Маккарти после трех голосований не удалось избраться на пост спикера. Для победы ему требовалось получить поддержку 218 однопартийцев при 222 республиканских креслах. В заключительной попытке против него проголосовали 20 республиканских членов палаты.
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.
До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
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