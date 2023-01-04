https://ria.ru/20230104/slutskiy-1843089808.html

Выборы в Конгресс США показали раскол в обществе, считает Слуцкий

Выборы в Конгресс США показали раскол в обществе, считает Слуцкий - РИА Новости, 04.01.2023

Выборы в Конгресс США показали раскол в обществе, считает Слуцкий

Прошедшие выборы в Конгресс США продемонстрировали не только раскол в американском обществе, но и проблемы с единством внутри политических партий, заявил глава... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:40

2023-01-04T21:40

2023-01-04T21:41

в мире

конгресс сша

госдума рф

кевин маккарти

леонид слуцкий (политик)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Прошедшие выборы в Конгресс США продемонстрировали не только раскол в американском обществе, но и проблемы с единством внутри политических партий, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий добавил, что "США входят в новый год с парламентским кризисом". Во вторник республиканцу Кевину Маккарти после трех голосований не удалось избраться на пост спикера. Для победы ему требовалось получить поддержку 218 однопартийцев при 222 республиканских креслах. В заключительной попытке против него проголосовали 20 республиканских членов палаты. Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

https://ria.ru/20221229/politika-1841864670.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, конгресс сша, госдума рф, кевин маккарти, леонид слуцкий (политик), сша