21:40 04.01.2023 (обновлено: 21:41 04.01.2023)
Выборы в Конгресс США показали раскол в обществе, считает Слуцкий
Слуцкий: выборы в Конгресс США показали раскол в обществе и проблемы единства в партиях
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Прошедшие выборы в Конгресс США продемонстрировали не только раскол в американском обществе, но и проблемы с единством внутри политических партий, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Прошедшие выборы в Конгресс США ярко продемонстрировали раскол в американском обществе. Но, как оказалось, внутри самих политических партий тоже есть проблемы с единством", - написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что "США входят в новый год с парламентским кризисом".
Во вторник республиканцу Кевину Маккарти после трех голосований не удалось избраться на пост спикера. Для победы ему требовалось получить поддержку 218 однопартийцев при 222 республиканских креслах. В заключительной попытке против него проголосовали 20 республиканских членов палаты.
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.
До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
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