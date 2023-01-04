https://ria.ru/20230104/rossiya-1843087267.html

Европейцы начали открывать глаза в отношении России, заявил политик из США

Европейцы начали открывать глаза в отношении России, заявил политик из США - РИА Новости, 04.01.2023

Европейцы начали открывать глаза в отношении России, заявил политик из США

Заявление внука Шарля де Голля о "заговоре" Запада против Москвы демонстрирует истинные настроения европейцев, которые поняли, что их специально втянули в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:07

2023-01-04T21:07

2023-01-04T23:11

политика

шарль де голль

владимир путин

россия

сша

евросоюз

франция

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заявление внука Шарля де Голля о "заговоре" Запада против Москвы демонстрирует истинные настроения европейцев, которые поняли, что их специально втянули в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.В конце декабря внук французского генерала и политика Шарля де Голля Пьер раскритиковал западные страны за санкционное давление на Москву. Он отметил, что Россия не виновата в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе, ответственность за который ЕС и США пытаются на нее возложить. Он также прокомментировал замораживание российских активов, заявив, что "ни один другой народ со времен преследований евреев в ходе Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня". Пьер де Голль подчеркнул, что поддержание хороших отношений с Россией должно быть обязанностью Европы во имя сохранения стабильности в мире.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230104/zelenskiy-1843076583.html

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политика, шарль де голль, владимир путин, россия, сша, евросоюз, франция