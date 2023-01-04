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Европейцы начали открывать глаза в отношении России, заявил политик из США - РИА Новости, 04.01.2023
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Европейцы начали открывать глаза в отношении России, заявил политик из США
Европейцы начали открывать глаза в отношении России, заявил политик из США - РИА Новости, 04.01.2023
Европейцы начали открывать глаза в отношении России, заявил политик из США
Заявление внука Шарля де Голля о "заговоре" Запада против Москвы демонстрирует истинные настроения европейцев, которые поняли, что их специально втянули в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:07
2023-01-04T23:11
политика
шарль де голль
владимир путин
россия
сша
евросоюз
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заявление внука Шарля де Голля о "заговоре" Запада против Москвы демонстрирует истинные настроения европейцев, которые поняли, что их специально втянули в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.В конце декабря внук французского генерала и политика Шарля де Голля Пьер раскритиковал западные страны за санкционное давление на Москву. Он отметил, что Россия не виновата в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе, ответственность за который ЕС и США пытаются на нее возложить. Он также прокомментировал замораживание российских активов, заявив, что "ни один другой народ со времен преследований евреев в ходе Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня". Пьер де Голль подчеркнул, что поддержание хороших отношений с Россией должно быть обязанностью Европы во имя сохранения стабильности в мире.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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политика, шарль де голль, владимир путин, россия, сша, евросоюз, франция
Политика, Шарль де Голль, Владимир Путин, Россия, США, Евросоюз, Франция
21:07 04.01.2023 (обновлено: 23:11 04.01.2023)
 
Европейцы начали открывать глаза в отношении России, заявил политик из США

Правозащитник Барака: европейцы осознали, что их специально втянули в конфликт с Россией

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкПредновогодний Париж
Предновогодний Париж - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заявление внука Шарля де Голля о "заговоре" Запада против Москвы демонстрирует истинные настроения европейцев, которые поняли, что их специально втянули в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.
"В то время как пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России, позиции таких людей, как Пьер де Голль, внук Шарля, отражают растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией", — написал он в Twitter.
В конце декабря внук французского генерала и политика Шарля де Голля Пьер раскритиковал западные страны за санкционное давление на Москву. Он отметил, что Россия не виновата в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе, ответственность за который ЕС и США пытаются на нее возложить. Он также прокомментировал замораживание российских активов, заявив, что "ни один другой народ со времен преследований евреев в ходе Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня". Пьер де Голль подчеркнул, что поддержание хороших отношений с Россией должно быть обязанностью Европы во имя сохранения стабильности в мире.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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