https://ria.ru/20230104/obstrel-1843066210.html

При обстреле Васильевки со стороны ВСУ пострадали более десяти человек

При обстреле Васильевки со стороны ВСУ пострадали более десяти человек - РИА Новости, 04.01.2023

При обстреле Васильевки со стороны ВСУ пострадали более десяти человек

Более десяти человек получили ранения в результате обстрела жилого квартала города Васильевка в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T17:07

2023-01-04T17:07

2023-01-04T17:29

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

владимир рогов

украина

запорожская аэс

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Более десяти человек получили ранения в результате обстрела жилого квартала города Васильевка в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий."Вооруженные формирования сопредельных территорий Украины сегодня в очередной раз нанесли удары артиллерией по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области. По предварительным данным, пострадали более десяти человек", — написал он.По словам Балицкого, гражданская инфраструктура получила разрушения. Пострадавшим окажут максимальную помощь и поддержку.Ранее сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщал о двух погибших в результате украинского обстрела жилого многоэтажного дома в Васильевке.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20230104/vasilevka-1843059645.html

https://ria.ru/20230104/postradavshiy-1843060098.html

https://ria.ru/20230104/zaporozhe-1843055215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, происшествия, евгений балицкий, владимир рогов, украина, запорожская аэс, россия, владимир путин