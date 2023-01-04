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При обстреле Васильевки со стороны ВСУ пострадали более десяти человек - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/obstrel-1843066210.html
При обстреле Васильевки со стороны ВСУ пострадали более десяти человек
При обстреле Васильевки со стороны ВСУ пострадали более десяти человек - РИА Новости, 04.01.2023
При обстреле Васильевки со стороны ВСУ пострадали более десяти человек
Более десяти человек получили ранения в результате обстрела жилого квартала города Васильевка в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T17:07
2023-01-04T17:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
владимир рогов
украина
запорожская аэс
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Более десяти человек получили ранения в результате обстрела жилого квартала города Васильевка в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий."Вооруженные формирования сопредельных территорий Украины сегодня в очередной раз нанесли удары артиллерией по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области. По предварительным данным, пострадали более десяти человек", — написал он.По словам Балицкого, гражданская инфраструктура получила разрушения. Пострадавшим окажут максимальную помощь и поддержку.Ранее сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщал о двух погибших в результате украинского обстрела жилого многоэтажного дома в Васильевке.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20230104/vasilevka-1843059645.html
https://ria.ru/20230104/postradavshiy-1843060098.html
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий, владимир рогов, украина, запорожская аэс, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Украина, Запорожская АЭС, Россия, Владимир Путин
17:07 04.01.2023 (обновлено: 17:29 04.01.2023)
 
При обстреле Васильевки со стороны ВСУ пострадали более десяти человек

При обстреле жилого квартала в Васильевке со стороны ВСУ пострадали более десяти человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Более десяти человек получили ранения в результате обстрела жилого квартала города Васильевка в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Вооруженные формирования сопредельных территорий Украины сегодня в очередной раз нанесли удары артиллерией по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области. По предварительным данным, пострадали более десяти человек", — написал он.
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Ранее сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщал о двух погибших в результате украинского обстрела жилого многоэтажного дома в Васильевке.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
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Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествияЕвгений БалицкийВладимир РоговУкраинаЗапорожская АЭСРоссияВладимир Путин
 
 
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