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Московские службы готовы к работе в условиях низких температур - РИА Новости, 04.01.2023
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Московские службы готовы к работе в условиях низких температур
Московские службы готовы к работе в условиях низких температур - РИА Новости, 04.01.2023
Московские службы готовы к работе в условиях низких температур
Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:49
2023-01-04T15:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
новый год
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "По прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в Москве ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Резервы системы теплоснабжения столицы позволяют оперативно реагировать на погодные изменения и регулировать подачу тепла. Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме", – рассказал Бирюков журналистам. По его словам, управляющим организациям дано поручение провести дополнительную проверку закрытия теплового контура многоквартирных домов для обеспечения нормативного температурного режима и штатной работы системы теплоснабжения. "Согласно прогнозам, 6 января температура воздуха опустится до 20 градусов ниже нуля, а в рождественскую ночь и до 9 января столбики термометров могут достигать отметки в минус 27 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - добавил заммэра. Он уточнил, что к реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные. Сформированы необходимые запасы резервного топлива.
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петр бирюков, москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Новый год
15:49 04.01.2023
 
Московские службы готовы к работе в условиях низких температур

Городские службы и энергокомплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в Москве ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Резервы системы теплоснабжения столицы позволяют оперативно реагировать на погодные изменения и регулировать подачу тепла. Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме", – рассказал Бирюков журналистам.
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По его словам, управляющим организациям дано поручение провести дополнительную проверку закрытия теплового контура многоквартирных домов для обеспечения нормативного температурного режима и штатной работы системы теплоснабжения.
"Согласно прогнозам, 6 января температура воздуха опустится до 20 градусов ниже нуля, а в рождественскую ночь и до 9 января столбики термометров могут достигать отметки в минус 27 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - добавил заммэра.
Он уточнил, что к реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные. Сформированы необходимые запасы резервного топлива.
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