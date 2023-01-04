https://ria.ru/20230104/moskva-1843058393.html

Московские службы готовы к работе в условиях низких температур

Московские службы готовы к работе в условиях низких температур - РИА Новости, 04.01.2023

Московские службы готовы к работе в условиях низких температур

Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T15:49

2023-01-04T15:49

2023-01-04T15:49

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "По прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в Москве ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Резервы системы теплоснабжения столицы позволяют оперативно реагировать на погодные изменения и регулировать подачу тепла. Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме", – рассказал Бирюков журналистам. По его словам, управляющим организациям дано поручение провести дополнительную проверку закрытия теплового контура многоквартирных домов для обеспечения нормативного температурного режима и штатной работы системы теплоснабжения. "Согласно прогнозам, 6 января температура воздуха опустится до 20 градусов ниже нуля, а в рождественскую ночь и до 9 января столбики термометров могут достигать отметки в минус 27 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - добавил заммэра. Он уточнил, что к реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные. Сформированы необходимые запасы резервного топлива.

https://ria.ru/20230104/pokholodanie-1843039107.html

https://realty.ria.ru/20230104/bezopasnost-1841720502.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петр бирюков, москва, новый год