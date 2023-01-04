https://ria.ru/20230104/moskva-1843058393.html
Московские службы готовы к работе в условиях низких температур
Московские службы готовы к работе в условиях низких температур - РИА Новости, 04.01.2023
Московские службы готовы к работе в условиях низких температур
Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:49
2023-01-04T15:49
2023-01-04T15:49
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петр бирюков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "По прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в Москве ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Резервы системы теплоснабжения столицы позволяют оперативно реагировать на погодные изменения и регулировать подачу тепла. Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме", – рассказал Бирюков журналистам. По его словам, управляющим организациям дано поручение провести дополнительную проверку закрытия теплового контура многоквартирных домов для обеспечения нормативного температурного режима и штатной работы системы теплоснабжения. "Согласно прогнозам, 6 января температура воздуха опустится до 20 градусов ниже нуля, а в рождественскую ночь и до 9 января столбики термометров могут достигать отметки в минус 27 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - добавил заммэра. Он уточнил, что к реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные. Сформированы необходимые запасы резервного топлива.
https://ria.ru/20230104/pokholodanie-1843039107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Новый год
Московские службы готовы к работе в условиях низких температур
Городские службы и энергокомплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в Москве ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Резервы системы теплоснабжения столицы позволяют оперативно реагировать на погодные изменения и регулировать подачу тепла. Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме", – рассказал Бирюков журналистам.
По его словам, управляющим организациям дано поручение провести дополнительную проверку закрытия теплового контура многоквартирных домов для обеспечения нормативного температурного режима и штатной работы системы теплоснабжения.
"Согласно прогнозам, 6 января температура воздуха опустится до 20 градусов ниже нуля, а в рождественскую ночь и до 9 января столбики термометров могут достигать отметки в минус 27 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - добавил заммэра.
Он уточнил, что к реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные. Сформированы необходимые запасы резервного топлива.