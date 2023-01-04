https://ria.ru/20230104/metropoliten-1843020777.html

В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь

В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь - РИА Новости, 04.01.2023

В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь

Рождественский венок и колпаки Деда Мороза забыли в новогоднюю ночь в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T10:46

2023-01-04T10:46

2023-01-04T10:46

новый год — 2023

общество

дед мороз

московское центральное кольцо (мцк)

новый год

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рождественский венок и колпаки Деда Мороза забыли в новогоднюю ночь в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Новогодние "потеряшки" — рождественский венок, фигурка и колпаки Деда Мороза. В этом году за новогоднюю ночь на склады поступило 156 вещей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры нередко забывают свои вещи в транспорте — чаще всего одежду, рюкзаки, мобильные телефоны и сезонные аксессуары. В 2022 году в метро, МЦК и МЦД нашли 28,4 тысячи забытых вещей.

https://ria.ru/20230102/metro-1842778279.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дед мороз, московское центральное кольцо (мцк), новый год