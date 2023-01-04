https://ria.ru/20230104/metropoliten-1843020777.html
В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь
В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь - РИА Новости, 04.01.2023
В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь
Рождественский венок и колпаки Деда Мороза забыли в новогоднюю ночь в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:46
2023-01-04T10:46
2023-01-04T10:46
новый год — 2023
общество
дед мороз
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рождественский венок и колпаки Деда Мороза забыли в новогоднюю ночь в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Новогодние "потеряшки" — рождественский венок, фигурка и колпаки Деда Мороза. В этом году за новогоднюю ночь на склады поступило 156 вещей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры нередко забывают свои вещи в транспорте — чаще всего одежду, рюкзаки, мобильные телефоны и сезонные аксессуары. В 2022 году в метро, МЦК и МЦД нашли 28,4 тысячи забытых вещей.
https://ria.ru/20230102/metro-1842778279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дед мороз, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Новый год — 2023, Общество, Дед Мороз, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в московском метро забыли рождественский венок и колпаки Деда Мороза