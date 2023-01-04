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В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь - РИА Новости, 04.01.2023
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В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь
В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь - РИА Новости, 04.01.2023
В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь
Рождественский венок и колпаки Деда Мороза забыли в новогоднюю ночь в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:46
2023-01-04T10:46
новый год — 2023
общество
дед мороз
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рождественский венок и колпаки Деда Мороза забыли в новогоднюю ночь в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Новогодние "потеряшки" — рождественский венок, фигурка и колпаки Деда Мороза. В этом году за новогоднюю ночь на склады поступило 156 вещей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры нередко забывают свои вещи в транспорте — чаще всего одежду, рюкзаки, мобильные телефоны и сезонные аксессуары. В 2022 году в метро, МЦК и МЦД нашли 28,4 тысячи забытых вещей.
https://ria.ru/20230102/metro-1842778279.html
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общество, дед мороз, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Новый год — 2023, Общество, Дед Мороз, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
10:46 04.01.2023
 
В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в московском метро забыли рождественский венок и колпаки Деда Мороза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУкрашения в вагоне Новогоднего поезда московского метро "Еж3", который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
Украшения в вагоне Новогоднего поезда московского метро Еж3, который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Украшения в вагоне Новогоднего поезда московского метро "Еж3", который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рождественский венок и колпаки Деда Мороза забыли в новогоднюю ночь в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Новогодние "потеряшки" — рождественский венок, фигурка и колпаки Деда Мороза. В этом году за новогоднюю ночь на склады поступило 156 вещей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры нередко забывают свои вещи в транспорте — чаще всего одежду, рюкзаки, мобильные телефоны и сезонные аксессуары. В 2022 году в метро, МЦК и МЦД нашли 28,4 тысячи забытых вещей.
Измененная схема движения на Кольцевой линии московского метро до 7 января - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 00:19
В московском метро временно изменилась схема движения на Кольцевой линии
 
Новый год — 2023ОбществоДед МорозМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый год
 
 
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