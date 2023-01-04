20:06 04.01.2023 (обновлено: 21:45 04.01.2023)
СБУ начала расследование в отношении экс-ведущей телеканалов Медведчука
Следователи СБУ начали расследование в отношении экс-ведущей телеканалов Медведчука
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Следователи Службы безопасности Украины начали расследование в отношении журналистки Дианы Панченко, которая работала на телеканалах оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба ведомства.
"Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука", — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
Согласно материалам следствия, речь в том числе идет о созданном якобы ею документальном фильме, где, как заявляют следователи, используются "нарративы РФ".
В СБУ не называют имени журналистки, однако публикуют фотографию журналистки Дианы Панченко. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, назначены экспертизы, открыто производство по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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