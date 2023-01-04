https://ria.ru/20230104/medvedchuk-1843081120.html

СБУ начала расследование в отношении экс-ведущей телеканалов Медведчука

СБУ начала расследование в отношении экс-ведущей телеканалов Медведчука - РИА Новости, 04.01.2023

СБУ начала расследование в отношении экс-ведущей телеканалов Медведчука

Следователи Службы безопасности Украины начали расследование в отношении журналистки Дианы Панченко, которая работала на телеканалах оппозиционного политика... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T20:06

2023-01-04T20:06

2023-01-04T21:45

в мире

виктор медведчук

денис пушилин

владимир зеленский

украина

россия

донецкая народная республика

служба безопасности украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Следователи Службы безопасности Украины начали расследование в отношении журналистки Дианы Панченко, которая работала на телеканалах оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба ведомства."Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука", — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.Согласно материалам следствия, речь в том числе идет о созданном якобы ею документальном фильме, где, как заявляют следователи, используются "нарративы РФ". В СБУ не называют имени журналистки, однако публикуют фотографию журналистки Дианы Панченко. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, назначены экспертизы, открыто производство по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20230103/medvedchuk-1842911640.html

https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html

украина

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виктор медведчук, денис пушилин, владимир зеленский, украина, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины