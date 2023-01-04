Рейтинг@Mail.ru
Виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842998081.html
Виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности
Виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности - РИА Новости, 04.01.2023
Виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности
Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска, принимаются меры, чтобы исключить это в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T02:05
2023-01-04T02:05
специальная военная операция на украине
россия
макеевка
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842829936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_218f949543d548dc9a3f196dbbcea1cf.jpg
ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска, принимаются меры, чтобы исключить это в будущем, виновных привлекут к ответственности, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков."В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.Первого января в 00.01 мск артиллерией Украины был нанесен удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки, два реактивных снаряда были перехвачены ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Севрюков ранее сообщил о 89 погибших.
https://ria.ru/20230104/himars-1842995984.html
россия
макеевка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842829936_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f36a5b47bbc14707a055dfe079796cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, макеевка, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Макеевка, Украина
02:05 04.01.2023
 
Виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности

Минобороны: должностных лиц, виновных в трагедии в Макеевке, привлекут к ответственности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска, принимаются меры, чтобы исключить это в будущем, виновных привлекут к ответственности, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

"В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
01:08Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили установку HIMARS, ударившую по Макеевке
Первого января в 00.01 мск артиллерией Украины был нанесен удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки, два реактивных снаряда были перехвачены ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Севрюков ранее сообщил о 89 погибших.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМакеевкаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала