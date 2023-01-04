Виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности
Минобороны: должностных лиц, виновных в трагедии в Макеевке, привлекут к ответственности
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке. Архивное фото
ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска, принимаются меры, чтобы исключить это в будущем, виновных привлекут к ответственности, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
"В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.
"В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.
Первого января в 00.01 мск артиллерией Украины был нанесен удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки, два реактивных снаряда были перехвачены ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Севрюков ранее сообщил о 89 погибших.