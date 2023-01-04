https://ria.ru/20230104/lavina-1843026463.html

В Кузбассе ребенок попал под снежную лавину

В Кузбассе ребенок попал под снежную лавину - РИА Новости, 04.01.2023

В Кузбассе ребенок попал под снежную лавину

Десятилетний ребенок в Анжеро-Судженске оказался в больнице в тяжелом состоянии, после того как попал под снежную лавину, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:41

2023-01-04T11:41

2023-01-04T11:41

происшествия

кемеровская область

анжеро-судженск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 4 янв – РИА Новости. Десятилетний ребенок в Анжеро-Судженске оказался в больнице в тяжелом состоянии, после того как попал под снежную лавину, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Как уточнили РИА Новости в администрации города, 2 января 10-летний житель поселка Рудничный с совершеннолетним братом решили скатиться на "плюшке" с горы рядом с карьером Антоновского рудоуправления. Неожиданно с вершины сошел снег и засыпал мальчика. Ребёнка сразу же госпитализировали в городскую больницу, у него диагностирована черепно-мозговая травма. На данный момент пострадавший находится в областной больнице, его состояние остается стабильно тяжелым. Прокуратура Кемеровской области проверяет соблюдение законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). "Следователем в организации проводится обыск, изымается необходимая документация и записи с камер наблюдения. Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшему", – сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

https://ria.ru/20221227/naled-1841668605.html

https://ria.ru/20221222/rebenok-1840437249.html

кемеровская область

анжеро-судженск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, анжеро-судженск, россия, следственный комитет россии (ск рф)