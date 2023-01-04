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Бойцы "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/kremennaya-1842994429.html
Бойцы "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной
Бойцы "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной - РИА Новости, 04.01.2023
Бойцы "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной
Военнослужащие Центрального военного округа (группировка "Отважные") уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке ВСУ продвинуться к городу... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T00:36
2023-01-04T07:31
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
кременная
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 4 янв – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (группировка "Отважные") уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке ВСУ продвинуться к городу Кременная в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. По данным Народной милиции ЛНР, украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника. "Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом", - сообщил агентству один из бойцов "Отважных".Кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения бронеавтомобиля ВСУ из миномета, оказались в распоряжении РИА Новости.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221227/marochko-1841550301.html
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киев, донбасс, кременная
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Кременная
00:36 04.01.2023 (обновлено: 07:31 04.01.2023)
 
Бойцы "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной

Бойцы из группировки "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на Кременском участке в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 4 янв – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (группировка "Отважные") уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке ВСУ продвинуться к городу Кременная в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника.
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 07:35
Киев направляет штурмовые группы наемников в район Кременной, заявили в ЛНР
"Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом", - сообщил агентству один из бойцов "Отважных".
Кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения бронеавтомобиля ВСУ из миномета, оказались в распоряжении РИА Новости.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащие народной милиции ЛНР на мобилизационном пункте в Луганске. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 17:18В России
Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать в районе Кременной в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонбассКременная
 
 
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