https://ria.ru/20230104/kremennaya-1842994429.html

Бойцы "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной

Бойцы "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной - РИА Новости, 04.01.2023

Бойцы "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной

Военнослужащие Центрального военного округа (группировка "Отважные") уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке ВСУ продвинуться к городу... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T00:36

2023-01-04T00:36

2023-01-04T07:31

специальная военная операция на украине

киев

донбасс

кременная

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 4 янв – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (группировка "Отважные") уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке ВСУ продвинуться к городу Кременная в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. По данным Народной милиции ЛНР, украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника. "Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом", - сообщил агентству один из бойцов "Отважных".Кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения бронеавтомобиля ВСУ из миномета, оказались в распоряжении РИА Новости.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221227/marochko-1841550301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/kremennaya-1842747257.html

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киев, донбасс, кременная