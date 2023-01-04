https://ria.ru/20230104/koronavirus-1843031330.html

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 1046 случаев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:19

2023-01-04T12:19

2023-01-04T12:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1046 случаев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1046, госпитализированы - 130 человек, выздоровели - 1665 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 303 905 случаев коронавируса, выздоровели 3 111 625 человек, умерли 47 533 человека.

https://ria.ru/20230103/vaktsina-1842942590.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество