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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 04.01.2023
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 04.01.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в среду утром на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T02:32
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российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв - РИА Новости. Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в среду утром на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Глубина (КМ): 149,3. Магнитуда: 5,1", - говорится в сообщении службы. Подземный толчок произошёл в 11.10 по местному времени (2.10 мск). Очаг залегал в 143 километрах к востоку от села Мильково, в районе вулкана Кроноцкая сопка.
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российская академия наук
Российская академия наук
02:32 04.01.2023
 
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

На востоке Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв - РИА Новости. Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в среду утром на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Глубина (КМ): 149,3. Магнитуда: 5,1", - говорится в сообщении службы.
Берег у мыса Васин острова Уруп, Курильские острова - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 05:33
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6
Подземный толчок произошёл в 11.10 по местному времени (2.10 мск). Очаг залегал в 143 километрах к востоку от села Мильково, в районе вулкана Кроноцкая сопка.
 
Российская академия наук
 
 
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