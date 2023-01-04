https://ria.ru/20230104/kamchatka-1842998612.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 04.01.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в среду утром на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T02:32
2023-01-04T02:32
2023-01-04T02:32
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв - РИА Новости. Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в среду утром на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Глубина (КМ): 149,3. Магнитуда: 5,1", - говорится в сообщении службы. Подземный толчок произошёл в 11.10 по местному времени (2.10 мск). Очаг залегал в 143 километрах к востоку от села Мильково, в районе вулкана Кроноцкая сопка.
https://ria.ru/20230103/zemletryasenie-1842893797.html
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российская академия наук
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
На востоке Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв - РИА Новости. Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в среду утром на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Глубина (КМ): 149,3. Магнитуда: 5,1", - говорится в сообщении службы.
Подземный толчок произошёл в 11.10 по местному времени (2.10 мск). Очаг залегал в 143 километрах к востоку от села Мильково, в районе вулкана Кроноцкая сопка.