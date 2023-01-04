https://ria.ru/20230104/festival-1841856333.html

Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество"

Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество" - РИА Новости, 04.01.2023

Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество"

Москва в этом году не стала нарушать новогодние традиции и отменять "Путешествие в Рождество". Самый яркий, вкусный и интересный фестиваль зимы — в фотоленте... РИА Новости, 04.01.2023

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фото

новый год — 2023

москва

новый год

дед мороз

снегурочка

рождество христово

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Москва в этом году не стала нарушать новогодние традиции и отменять "Путешествие в Рождество". Самый яркий, вкусный и интересный фестиваль зимы — в фотоленте Ria.ru.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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