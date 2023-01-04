Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество"
Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году посвящен всему, что нас объединяет, и добрым делам, которые помогают сделать мир лучше.
Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году посвящен всему, что нас объединяет, и добрым делам, которые помогают сделать мир лучше.
Фестивальные мероприятия проходят на 32 площадках по всему городу.
Фестивальные мероприятия проходят на 32 площадках по всему городу.
В программе — встречи с героями сказок, лучшие угощения и возможность познакомиться с новогодними традициями народов России.
В программе — встречи с героями сказок, лучшие угощения и возможность познакомиться с новогодними традициями народов России.
Особое место занимают благотворительные акции. На фестивале работают пункты сбора новогодних подарков проекта "Москва помогает".
Особое место занимают благотворительные акции. На фестивале работают пункты сбора новогодних подарков проекта "Москва помогает".
Пункты приема подарков есть на Тверской площади, Новом Арбате, между Манежной и площадью Революции, на Матвеевской, Митинской и Вешняковской улицах, Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда.
Пункты приема подарков есть на Тверской площади, Новом Арбате, между Манежной и площадью Революции, на Матвеевской, Митинской и Вешняковской улицах, Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда.
Гости фестиваля могут также принять участие в благотворительной акции "Добрая елка" и исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.
Гости фестиваля могут также принять участие в благотворительной акции "Добрая елка" и исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.
Главная фестивальная елка красуется на Манежной площади. Она декорирована знакомыми посетителям украшениями, которые были использованы в предыдущие годы, и оригинальными предметами патриотической тематики.
Главная фестивальная елка красуется на Манежной площади. Она декорирована знакомыми посетителям украшениями, которые были использованы в предыдущие годы, и оригинальными предметами патриотической тематики.
Посетительница фестиваля "Путешествие в Рождество" фотографирует украшенную елку.
Посетительница фестиваля "Путешествие в Рождество" фотографирует украшенную елку.
Каждый день на 19 фестивальных площадках работают ледовые катки, на Школьной улице ждут поклонников игры в керлинг.
Каждый день на 19 фестивальных площадках работают ледовые катки, на Школьной улице ждут поклонников игры в керлинг.
Самых любознательных юных посетителей ждут познавательные мастер-классы.
Самых любознательных юных посетителей ждут познавательные мастер-классы.
Здесь научат готовить праздничные угощения по старинным рецептам и помогут оформить оригинальную новогоднюю открытку.
Здесь научат готовить праздничные угощения по старинным рецептам и помогут оформить оригинальную новогоднюю открытку.
"Путешествие в Рождество" — это заряд хорошего настроения на год вперед.
"Путешествие в Рождество" — это заряд хорошего настроения на год вперед.