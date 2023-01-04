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Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество" - РИА Новости, 04.01.2023
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Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество"
Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество" - РИА Новости, 04.01.2023
Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество"
Москва в этом году не стала нарушать новогодние традиции и отменять "Путешествие в Рождество". Самый яркий, вкусный и интересный фестиваль зимы — в фотоленте... РИА Новости, 04.01.2023
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новый год — 2023
москва
новый год
дед мороз
снегурочка
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Москва в этом году не стала нарушать новогодние традиции и отменять "Путешествие в Рождество". Самый яркий, вкусный и интересный фестиваль зимы — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Новый год — 2023, Москва, Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, Рождество Христово, Впечатления - Туризм
08:00 04.01.2023 (обновлено: 08:18 04.01.2023)
 

Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество"

Читать ria.ru в
Москва в этом году не стала нарушать новогодние традиции и отменять "Путешествие в Рождество". Самый яркий, вкусный и интересный фестиваль зимы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году посвящен всему, что нас объединяет, и добрым делам, которые помогают сделать мир лучше.

Посетители с Дедом Морозом возле новогодней елки на традиционном московском фестивале Путешествие в Рождество на Пушкинской набережной ЦПКиО имени Максима Горького
1 из 12

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году посвящен всему, что нас объединяет, и добрым делам, которые помогают сделать мир лучше.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Фестивальные мероприятия проходят на 32 площадках по всему городу.

Продажа сладостей на площадке традиционного московского фестиваля Путешествие в Рождество на Пушкинской набережной ЦПКиО имени Максима Горького
2 из 12

Фестивальные мероприятия проходят на 32 площадках по всему городу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В программе — встречи с героями сказок, лучшие угощения и возможность познакомиться с новогодними традициями народов России.

Дед мороз и Снегурочка играют с детьми на площадке традиционного московского фестиваля Путешествие в Рождество на Пушкинской набережной ЦПКиО имени Максима Горького
3 из 12

В программе — встречи с героями сказок, лучшие угощения и возможность познакомиться с новогодними традициями народов России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Особое место занимают благотворительные акции. На фестивале работают пункты сбора новогодних подарков проекта "Москва помогает".

Посетитель на традиционном московском фестивале Путешествие в Рождество на Пушкинской набережной ЦПКиО имени Максима Горького
4 из 12

Особое место занимают благотворительные акции. На фестивале работают пункты сбора новогодних подарков проекта "Москва помогает".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Пункты приема подарков есть на Тверской площади, Новом Арбате, между Манежной и площадью Революции, на Матвеевской, Митинской и Вешняковской улицах, Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда.

Посетители на традиционном московском фестивале Путешествие в Рождество на Пушкинской набережной ЦПКиО имени Максима Горького
5 из 12

Пункты приема подарков есть на Тверской площади, Новом Арбате, между Манежной и площадью Революции, на Матвеевской, Митинской и Вешняковской улицах, Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Гости фестиваля могут также принять участие в благотворительной акции "Добрая елка" и исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Посетитель на традиционном московском фестивале Путешествие в Рождество на Пушкинской набережной ЦПКиО имени Максима Горького
6 из 12

Гости фестиваля могут также принять участие в благотворительной акции "Добрая елка" и исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Главная фестивальная елка красуется на Манежной площади. Она декорирована знакомыми посетителям украшениями, которые были использованы в предыдущие годы, и оригинальными предметами патриотической тематики.

Посетители на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
7 из 12

Главная фестивальная елка красуется на Манежной площади. Она декорирована знакомыми посетителям украшениями, которые были использованы в предыдущие годы, и оригинальными предметами патриотической тематики.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Посетительница фестиваля "Путешествие в Рождество" фотографирует украшенную елку.

Посетительница фотографирует украшенную ёлку на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
8 из 12

Посетительница фестиваля "Путешествие в Рождество" фотографирует украшенную елку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Каждый день на 19 фестивальных площадках работают ледовые катки, на Школьной улице ждут поклонников игры в керлинг.

Посетители на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
9 из 12

Каждый день на 19 фестивальных площадках работают ледовые катки, на Школьной улице ждут поклонников игры в керлинг.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Самых любознательных юных посетителей ждут познавательные мастер-классы.

Аниматоры с детьми на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
10 из 12

Самых любознательных юных посетителей ждут познавательные мастер-классы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Здесь научат готовить праздничные угощения по старинным рецептам и помогут оформить оригинальную новогоднюю открытку.

Девушка фотографируется у витрины с игрушками на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
11 из 12

Здесь научат готовить праздничные угощения по старинным рецептам и помогут оформить оригинальную новогоднюю открытку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

"Путешествие в Рождество" — это заряд хорошего настроения на год вперед.

Актеры в костюмах на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
12 из 12

"Путешествие в Рождество" — это заряд хорошего настроения на год вперед.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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