https://ria.ru/20230104/energosistema-1843065224.html
На Украине хотят создать децентрализованную энергосистему
На Украине хотят создать децентрализованную энергосистему - РИА Новости, 04.01.2023
На Украине хотят создать децентрализованную энергосистему
Правительство Украины изучает возможность создания децентрализованной энергосистемы, которая станет более защищенной от возможных ракетных атак, заявил... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:58
2023-01-04T16:58
2023-01-04T18:07
в мире
технологии
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
экономика
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Правительство Украины изучает возможность создания децентрализованной энергосистемы, которая станет более защищенной от возможных ракетных атак, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.По словам премьера, речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, внедренных в существующую энергосистему. При этом он подчеркнул, что в текущем году обязательная "программа-минимум" — пройти успешно отопительный сезон, восстановить повреждения и обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, а также усилить безопасность энергообъектов и АЭС. Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230104/oborudovanie-1843058138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, экономика
В мире, Технологии, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Экономика
16:58 04.01.2023 (обновлено: 18:07 04.01.2023)
На Украине хотят создать децентрализованную энергосистему
Премьер Украины Шмыгаль сообщил о планах кабмина создать децентрализованную энергосистему
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Правительство Украины изучает возможность создания децентрализованной энергосистемы, которая станет более защищенной от возможных ракетных атак, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Русские атаки толкают к коренной реформе — построению децентрализованной энергетической системы. Тогда она будет менее уязвима к вражеским нападениям", — приводит его слова Судебно-юридическая газета.
По словам премьера, речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, внедренных в существующую энергосистему. При этом он подчеркнул, что в текущем году обязательная "программа-минимум" — пройти успешно отопительный сезон, восстановить повреждения и обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, а также усилить безопасность энергообъектов и АЭС.
Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине
. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.