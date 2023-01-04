https://ria.ru/20230104/energosistema-1843065224.html

На Украине хотят создать децентрализованную энергосистему

На Украине хотят создать децентрализованную энергосистему - РИА Новости, 04.01.2023

На Украине хотят создать децентрализованную энергосистему

Правительство Украины изучает возможность создания децентрализованной энергосистемы, которая станет более защищенной от возможных ракетных атак, заявил... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:58

2023-01-04T16:58

2023-01-04T18:07

в мире

технологии

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

экономика

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Правительство Украины изучает возможность создания децентрализованной энергосистемы, которая станет более защищенной от возможных ракетных атак, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.По словам премьера, речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, внедренных в существующую энергосистему. При этом он подчеркнул, что в текущем году обязательная "программа-минимум" — пройти успешно отопительный сезон, восстановить повреждения и обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, а также усилить безопасность энергообъектов и АЭС. Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230104/oborudovanie-1843058138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, экономика