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Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки - РИА Новости, 04.01.2023
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Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки
Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки - РИА Новости, 04.01.2023
Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки
Президент России Владимир Путин присвоил звание действительного государственного советника третьего класса заместителю министра науки и высшего образования... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:32
2023-01-04T14:32
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание действительного государственного советника третьего класса заместителю министра науки и высшего образования России Айрату Гатиятову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Гатиятову Айрату Ринатовичу - заместителю министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе. Кроме того, чин государственного советника третьего класса был присвоен замдиректора департаментов Минобрнауки России Александру Ведехину, Антону Гусеву, Инне Каракчиевой и другим. Также в документе значатся государственные служащие министерства просвещения России, директор департамента министерства Андрей Горобец, замдиректора департамента Татевик Карабекян и другие.
https://ria.ru/20230103/voennye-1842960285.html
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
14:32 04.01.2023
 
Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки

Путин присвоил чин государственного советника третьего класса замминистра науки Гатиятову

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание действительного государственного советника третьего класса заместителю министра науки и высшего образования России Айрату Гатиятову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Гатиятову Айрату Ринатовичу - заместителю министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.
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Кроме того, чин государственного советника третьего класса был присвоен замдиректора департаментов Минобрнауки России Александру Ведехину, Антону Гусеву, Инне Каракчиевой и другим.
Также в документе значатся государственные служащие министерства просвещения России, директор департамента министерства Андрей Горобец, замдиректора департамента Татевик Карабекян и другие.
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