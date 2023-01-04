https://ria.ru/20230104/chin-1843049561.html
Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки
Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки - РИА Новости, 04.01.2023
Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки
Президент России Владимир Путин присвоил звание действительного государственного советника третьего класса заместителю министра науки и высшего образования... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:32
2023-01-04T14:32
2023-01-04T14:32
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание действительного государственного советника третьего класса заместителю министра науки и высшего образования России Айрату Гатиятову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Гатиятову Айрату Ринатовичу - заместителю министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе. Кроме того, чин государственного советника третьего класса был присвоен замдиректора департаментов Минобрнауки России Александру Ведехину, Антону Гусеву, Инне Каракчиевой и другим. Также в документе значатся государственные служащие министерства просвещения России, директор департамента министерства Андрей Горобец, замдиректора департамента Татевик Карабекян и другие.
https://ria.ru/20230103/voennye-1842960285.html
https://ria.ru/20221207/bezopasnost-1836969871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки
Путин присвоил чин государственного советника третьего класса замминистра науки Гатиятову
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин присвоил звание действительного государственного советника третьего класса заместителю министра науки и высшего образования России Айрату Гатиятову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Гатиятову Айрату Ринатовичу - заместителю министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.
Кроме того, чин государственного советника третьего класса был присвоен замдиректора департаментов Минобрнауки России Александру Ведехину, Антону Гусеву, Инне Каракчиевой и другим.
Также в документе значатся государственные служащие министерства просвещения России, директор департамента министерства Андрей Горобец, замдиректора департамента Татевик Карабекян и другие.