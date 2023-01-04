https://ria.ru/20230104/chin-1843049561.html

Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки

Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки - РИА Новости, 04.01.2023

Путин присвоил чин госсоветника третьего класса замминистра науки

Президент России Владимир Путин присвоил звание действительного государственного советника третьего класса заместителю министра науки и высшего образования... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:32

2023-01-04T14:32

2023-01-04T14:32

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание действительного государственного советника третьего класса заместителю министра науки и высшего образования России Айрату Гатиятову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Гатиятову Айрату Ринатовичу - заместителю министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе. Кроме того, чин государственного советника третьего класса был присвоен замдиректора департаментов Минобрнауки России Александру Ведехину, Антону Гусеву, Инне Каракчиевой и другим. Также в документе значатся государственные служащие министерства просвещения России, директор департамента министерства Андрей Горобец, замдиректора департамента Татевик Карабекян и другие.

https://ria.ru/20230103/voennye-1842960285.html

https://ria.ru/20221207/bezopasnost-1836969871.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, политика