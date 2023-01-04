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Минобороны показало видео уничтожения украинского опорного пункта - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/boepripasy-1843027597.html
Минобороны показало видео уничтожения украинского опорного пункта
Минобороны показало видео уничтожения украинского опорного пункта - РИА Новости, 04.01.2023
Минобороны показало видео уничтожения украинского опорного пункта
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники украинских войск высокоточными боеприпасами нового поколения. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:50
2023-01-04T13:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники украинских войск высокоточными боеприпасами нового поколения. В двух коротких видеороликах видно, как боеприпасы точно попадают по целям. Уничтоженную бронетехнику засняли с беспилотника. Как подчеркнули в российском военном ведомстве, боеприпасы обладают высокой эффективностью и ювелирной точностью. Согласно кадрам из видео, попадание одного снаряда гарантированно уничтожает объект.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
донбасс
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Кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ
Попадание с первого выстрела: кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность. На видео одним высокоточным боеприпасом нового поколения точным попаданием гарантировано уничтожен опорный пункт ВСУ, также точным попаданием уничтожена бронетехника ВСУ.
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безопасность, россия, украина, владимир путин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Путин, Донбасс
11:50 04.01.2023 (обновлено: 13:12 04.01.2023)
 
Минобороны показало видео уничтожения украинского опорного пункта

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники украинских войск высокоточными боеприпасами нового поколения.
В двух коротких видеороликах видно, как боеприпасы точно попадают по целям. Уничтоженную бронетехнику засняли с беспилотника.
Как подчеркнули в российском военном ведомстве, боеприпасы обладают высокой эффективностью и ювелирной точностью. Согласно кадрам из видео, попадание одного снаряда гарантированно уничтожает объект.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВладимир ПутинДонбасс
 
 
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