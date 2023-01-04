https://ria.ru/20230104/boepripasy-1843027597.html

Минобороны показало видео уничтожения украинского опорного пункта

Минобороны показало видео уничтожения украинского опорного пункта - РИА Новости, 04.01.2023

Минобороны показало видео уничтожения украинского опорного пункта

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники украинских войск высокоточными боеприпасами нового поколения. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:50

2023-01-04T11:50

2023-01-04T13:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники украинских войск высокоточными боеприпасами нового поколения. В двух коротких видеороликах видно, как боеприпасы точно попадают по целям. Уничтоженную бронетехнику засняли с беспилотника. Как подчеркнули в российском военном ведомстве, боеприпасы обладают высокой эффективностью и ювелирной точностью. Согласно кадрам из видео, попадание одного снаряда гарантированно уничтожает объект.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842863792.html

россия

украина

донбасс

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Кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ Попадание с первого выстрела: кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность. На видео одним высокоточным боеприпасом нового поколения точным попаданием гарантировано уничтожен опорный пункт ВСУ, также точным попаданием уничтожена бронетехника ВСУ. 2023-01-04T11:50 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина, владимир путин, донбасс