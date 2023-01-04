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СМИ сообщили об эксплуатации украинских беженцев в Израиле - РИА Новости, 04.01.2023
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СМИ сообщили об эксплуатации украинских беженцев в Израиле
СМИ сообщили об эксплуатации украинских беженцев в Израиле - РИА Новости, 04.01.2023
СМИ сообщили об эксплуатации украинских беженцев в Израиле
Израильские СМИ сообщают, что украинские беженцы в Израиле зачастую сталкиваются с эксплуатацией, в том числе сексуальной. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:44
2023-01-04T19:50
в мире
израиль
тель-авив
иерусалим
украина
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Израильские СМИ сообщают, что украинские беженцы в Израиле зачастую сталкиваются с эксплуатацией, в том числе сексуальной.Согласно изданию, в Израиль с начала кризиса прибыли 47 тысяч украинцев, но на данный момент в стране остались только 15 тысяч. Ни одному украинцу не предоставили статус беженца. Отмечается, что прибывшим в Израиль неевреям предоставляют статус туристов, из-за которого они не могут получить в стране работу. В мае 2022 года власти разрешили украинцам работать, однако, по словам юриста Аната Бен-Дора, работодатели все равно отдают предпочтение неукраинцам. Более того, в июле украинцам разрешили работать только в ряде городов, возможности трудоустройства в Тель-Авиве и Иерусалиме ограничены. Некоторых беженцев все же нанимают нелегально, вследствие чего они могут стать жертвами разного рода злоупотреблений, отмечает СМИ. Издание ссылается на отчет центра для украинских беженцев в Тель-Авиве, согласно которому с марта по август 2022 года было зафиксировано три обращения в полицию в связи с изнасилованием, 18 расследований сексуальных домогательств и еще 12 случаев домогательств, о которых сообщили волонтерам. Согласно источникам, одна женщина, которая столкнулась в стране с экономическими трудностями, покончила с собой. Другой украинец также попытался совершить самоубийство после того, как чиновники обвинили его в продаже документов о наличии еврейских корней.
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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, украина
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иерусалим, Украина
14:44 04.01.2023 (обновлено: 19:50 04.01.2023)
 
СМИ сообщили об эксплуатации украинских беженцев в Израиле

Times of Israel сообщило о случаях изнасилования украинских беженцев в Израиле

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкИерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Израильские СМИ сообщают, что украинские беженцы в Израиле зачастую сталкиваются с эксплуатацией, в том числе сексуальной.

"В ходе расследования задокументированы случаи изнасилований, сексуальных домогательств, эксплуатации на рабочем месте и других злоупотреблений, с которыми в Израиле сталкиваются эти женщины (украинские беженки)", — говорится в сообщении издания Times of Israel.

Согласно изданию, в Израиль с начала кризиса прибыли 47 тысяч украинцев, но на данный момент в стране остались только 15 тысяч. Ни одному украинцу не предоставили статус беженца.
Отмечается, что прибывшим в Израиль неевреям предоставляют статус туристов, из-за которого они не могут получить в стране работу. В мае 2022 года власти разрешили украинцам работать, однако, по словам юриста Аната Бен-Дора, работодатели все равно отдают предпочтение неукраинцам. Более того, в июле украинцам разрешили работать только в ряде городов, возможности трудоустройства в Тель-Авиве и Иерусалиме ограничены. Некоторых беженцев все же нанимают нелегально, вследствие чего они могут стать жертвами разного рода злоупотреблений, отмечает СМИ.
Издание ссылается на отчет центра для украинских беженцев в Тель-Авиве, согласно которому с марта по август 2022 года было зафиксировано три обращения в полицию в связи с изнасилованием, 18 расследований сексуальных домогательств и еще 12 случаев домогательств, о которых сообщили волонтерам. Согласно источникам, одна женщина, которая столкнулась в стране с экономическими трудностями, покончила с собой. Другой украинец также попытался совершить самоубийство после того, как чиновники обвинили его в продаже документов о наличии еврейских корней.
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