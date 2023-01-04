https://ria.ru/20230104/agoniya-1842997348.html

Названы два условия экономической агонии США

Названы два условия экономической агонии США - РИА Новости, 04.01.2023

Названы два условия экономической агонии США

Изменение политики Федерального резерва США (ФРС) и продолжение "безответственного" поведения конгресса являются двумя факторами продления "экономической... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T01:53

2023-01-04T01:53

2023-01-04T02:05

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Изменение политики Федерального резерва США (ФРС) и продолжение "безответственного" поведения конгресса являются двумя факторами продления "экономической агонии" в стране, пишет в своей статье для газеты New York Post экономист Вероник де Ружи.По ее словам, первый фактор риска – это вероятность того, что ФРС перестанет повышать ключевую ставку до того момента, когда инфляцию в стране действительно удастся обуздать. "Второй риск заключается в том, что конгресс продолжит безответственно тратить и занимать деньги. Вероятная комбинация этих двух угроз практически гарантирует, что наши экономические страдания продлятся намного дольше, чем необходимо", - указывает де Ружи.Как отмечает экономист, для укрощения инфляции ФРС нужно будет поднять реальные процентные ставки намного выше нынешнего уровня, что будет иметь два основных эффекта: "схлопывание" фондового рынка и рынка недвижимости, а также других финансовых "пузырей", при этом последующий за этим экономический спад значительно увеличит уровень безработицы.Если же ФРС перейдет к смягчению своей политики слишком рано, то экономика США по-прежнему будет страдать от высокой инфляции и замедления роста, увеличения безработицы также избежать не удастся, считает она. "К сожалению, перед лицом таких проблем я беспокоюсь, что председатель ФРС Джером Пауэлл не сделает лучший (и более трудный) выбор и не будет сдерживать инфляцию", - предупреждает де Ружи.Второй угрожающий экономике США фактор исходит от вашингтонских политиков, "правых и левых", которые делают "все возможное, чтобы еще больше усугубить хаос", вызванный действиями ФРС, выразила мнение эксперт. В условиях резкого повышения процентных ставок "безответственные лидеры" начинают новую акцию "трать и бери взаймы" на сумму 1,7 триллиона долларов в рамках "безрассудного" закона о бюджете на 2023 год."Конгресс действительно отказался от претензий на финансовую ответственность. Этот законопроект на 4155 страниц гарантированно будет инфляционным. Это усложнит работу Джерома Пауэлла и увеличит количество повышений ставок, необходимых для сдерживания инфляции. Это, в свою очередь, только увеличит вероятность того, что ФРС уступит давлению, чтобы продлить кризис еще и на 2023 год", - резюмировала автор.Тридцатого декабря президент США Джо Байден сообщил, что подписал бюджет страны на 2023-й финансовый год, включающий многомиллиардную помощь Украине. Бюджет выделяет федеральному правительству до конца сентября 2023 года 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов в помощь Украине.

https://ria.ru/20230103/ssha-1842886214.html

https://ria.ru/20221229/politika-1841864670.html

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в мире, джером пауэлл, джо байден, сша, украина, федеральная резервная система сша