https://ria.ru/20230103/putin-1842963373.html
Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО
Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО - РИА Новости, 03.01.2023
Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:34
2023-01-03T17:34
2023-01-03T17:57
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить ее реализацию", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова.
https://ria.ru/20230103/poruchenie-1842962993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, михаил мишустин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
17:34 03.01.2023 (обновлено: 17:57 03.01.2023)
Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО
Путин поручил разработать программу переподготовки и реабилитации участников СВО