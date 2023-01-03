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Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/putin-1842963373.html
Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО
Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО - РИА Новости, 03.01.2023
Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:34
2023-01-03T17:57
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить ее реализацию", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
17:34 03.01.2023 (обновлено: 17:57 03.01.2023)
 
Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО

Путин поручил разработать программу переподготовки и реабилитации участников СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить ее реализацию", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова.
Военная подготовка мобилизованных - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 17:33Специальная военная операция на Украине
Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО
 
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