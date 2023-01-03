https://ria.ru/20230103/putin-1842963373.html

Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО

Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО - РИА Новости, 03.01.2023

Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:34

2023-01-03T17:34

2023-01-03T17:57

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить ее реализацию", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова.

https://ria.ru/20230103/poruchenie-1842962993.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, михаил мишустин, россия