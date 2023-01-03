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Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО
Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО - РИА Новости, 03.01.2023
Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для льгот раненым участникам специальной... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:33
2023-01-03T17:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842962188.html
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владимир путин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, общество, михаил мишустин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Общество, Михаил Мишустин, Россия
17:33 03.01.2023 (обновлено: 17:36 03.01.2023)
 
Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО

Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО и семьям погибших

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных
Военная подготовка мобилизованных - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ принять меры по организации в режиме "одного окна" получения лицами, участвовавшими в специальной военной операции, в том числе получившими увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также членами семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции, документов, необходимых для предоставления установленных законодательством прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
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