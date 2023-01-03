Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО

"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ принять меры по организации в режиме "одного окна" получения лицами, участвовавшими в специальной военной операции, в том числе получившими увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также членами семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции, документов, необходимых для предоставления установленных законодательством прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций", - говорится в перечне поручений.