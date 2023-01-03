https://ria.ru/20230103/moravetskiy-1842984253.html

Премьер Польши объяснил слова о допустимости смертной казни личным мнением

Премьер Польши объяснил слова о допустимости смертной казни личным мнением - РИА Новости, 03.01.2023

Премьер Польши объяснил слова о допустимости смертной казни личным мнением

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил личным мнением свои слова о допустимости смертной казни. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T21:21

2023-01-03T21:21

2023-01-03T21:21

в мире

матеуш моравецкий

польша

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ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил личным мнением свои слова о допустимости смертной казни. В понедельник польский премьер заявил, что считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. По его мнению, смертная казнь в ряде стран и в Польше была отменена преждевременно. Он добавил, что речь идет о "таких людях, вина которых без всякого сомнения доказана, и такие случаи очень часто возникают, к сожалению". При этом польский премьер подчеркнул, что в его стране смертная казнь исключена. "Я также согласен с тем, что сегодняшние наши конвенции и весь наш строй исключают нечто подобное. Я высказал свое личное мнение по этому вопросу", - сказал он. Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.

https://ria.ru/20230103/vsu-1842923168.html

польша

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в мире, матеуш моравецкий, польша