https://ria.ru/20230103/moravetskiy-1842984253.html
Премьер Польши объяснил слова о допустимости смертной казни личным мнением
Премьер Польши объяснил слова о допустимости смертной казни личным мнением - РИА Новости, 03.01.2023
Премьер Польши объяснил слова о допустимости смертной казни личным мнением
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил личным мнением свои слова о допустимости смертной казни. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T21:21
2023-01-03T21:21
2023-01-03T21:21
в мире
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил личным мнением свои слова о допустимости смертной казни. В понедельник польский премьер заявил, что считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. По его мнению, смертная казнь в ряде стран и в Польше была отменена преждевременно. Он добавил, что речь идет о "таких людях, вина которых без всякого сомнения доказана, и такие случаи очень часто возникают, к сожалению". При этом польский премьер подчеркнул, что в его стране смертная казнь исключена. "Я также согласен с тем, что сегодняшние наши конвенции и весь наш строй исключают нечто подобное. Я высказал свое личное мнение по этому вопросу", - сказал он. Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.
https://ria.ru/20230103/vsu-1842923168.html
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в мире, матеуш моравецкий, польша
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша
Премьер Польши объяснил слова о допустимости смертной казни личным мнением
Премьер Польши Моравецкий объяснил слова о допустимости смертной казни личным мнением
ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил личным мнением свои слова о допустимости смертной казни.
В понедельник польский премьер заявил, что считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. По его мнению, смертная казнь в ряде стран и в Польше была отменена преждевременно.
"Это мое личное мнение, что в случае если мы имеем дело, например, с серийным убийцей, где доказательства не оставляют ни малейшего сомнения, или с военным преступником, мы должны также допускать смертную казнь", - заявил Моравецкий журналистам во вторник.
Он добавил, что речь идет о "таких людях, вина которых без всякого сомнения доказана, и такие случаи очень часто возникают, к сожалению".
При этом польский премьер подчеркнул, что в его стране смертная казнь исключена. "Я также согласен с тем, что сегодняшние наши конвенции и весь наш строй исключают нечто подобное. Я высказал свое личное мнение по этому вопросу", - сказал он.
Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.