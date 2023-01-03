https://ria.ru/20230103/koronavirus-1842921009.html

В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2023

В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 512 человек с COVID-19, на 35,1% больше, чем накануне, выздоровели 5482 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:04

2023-01-03T12:04

2023-01-03T12:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 512 человек с COVID-19, на 35,1% больше, чем накануне, выздоровели 5482 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 3 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 512 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 35,1%... Выздоровело за сутки 5482 человека, или на 22,1% больше в сравнении с 2 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 43 субъектах, снижение - в 14 регионах, ситуация не изменилась в 28 субъектах страны."Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19... Умерло за сутки 48 человек", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230103/pandemiya-1842915905.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия