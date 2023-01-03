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В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230103/koronavirus-1842921009.html
В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2023
В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 512 человек с COVID-19, на 35,1% больше, чем накануне, выздоровели 5482 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:04
2023-01-03T12:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 512 человек с COVID-19, на 35,1% больше, чем накануне, выздоровели 5482 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 3 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 512 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 35,1%... Выздоровело за сутки 5482 человека, или на 22,1% больше в сравнении с 2 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 43 субъектах, снижение - в 14 регионах, ситуация не изменилась в 28 субъектах страны."Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19... Умерло за сутки 48 человек", - также говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
12:04 03.01.2023
 
В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19

В России за сутки выявили более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Антон ДенисовМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 512 человек с COVID-19, на 35,1% больше, чем накануне, выздоровели 5482 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 3 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 512 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 35,1%... Выздоровело за сутки 5482 человека, или на 22,1% больше в сравнении с 2 января", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 43 субъектах, снижение - в 14 регионах, ситуация не изменилась в 28 субъектах страны.
"Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19... Умерло за сутки 48 человек", - также говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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