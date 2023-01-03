https://ria.ru/20230103/koronavirus-1842921009.html
В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2023
В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 512 человек с COVID-19, на 35,1% больше, чем накануне, выздоровели 5482 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:04
2023-01-03T12:04
2023-01-03T12:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 512 человек с COVID-19, на 35,1% больше, чем накануне, выздоровели 5482 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 3 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 512 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 35,1%... Выздоровело за сутки 5482 человека, или на 22,1% больше в сравнении с 2 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 43 субъектах, снижение - в 14 регионах, ситуация не изменилась в 28 субъектах страны."Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19... Умерло за сутки 48 человек", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230103/pandemiya-1842915905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
В России за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
В России за сутки выявили более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом