https://ria.ru/20230103/donetsk-1842962732.html
Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку
Украинские войска в 17.00 мск в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по Кировскому району города пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:30
2023-01-03T17:30
2023-01-03T17:30
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК , 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 мск в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по Кировскому району города пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/himars-1842942501.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Кировскому району Донецка