https://ria.ru/20230103/donetsk-1842962732.html

Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку

Украинские войска в 17.00 мск в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по Кировскому району города пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:30

2023-01-03T17:30

2023-01-03T17:30

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК , 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 мск в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по Кировскому району города пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230103/himars-1842942501.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика