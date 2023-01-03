https://ria.ru/20230103/beglov-1842970666.html

Беглов встретился с приехавшими на каникулы в Петербург детьми из Мариуполя

Беглов встретился с приехавшими на каникулы в Петербург детьми из Мариуполя - РИА Новости, 03.01.2023

Беглов встретился с приехавшими на каникулы в Петербург детьми из Мариуполя

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился со школьниками из Мариуполя, которые приехали на зимние каникулы в Северную столицу, сообщает... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T18:46

2023-01-03T18:46

2023-01-03T18:46

общество

александр беглов

санкт-петербург

мариуполь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился со школьниками из Мариуполя, которые приехали на зимние каникулы в Северную столицу, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В детском оздоровительно-образовательном лагере "Молодежное" зимние каникулы проводят 119 школьников из города-побратима Мариуполя. В Петербург также приехали девять педагогов. Отдых для школьников организован с 29 декабря по 9 января. "С ребятами, педагогами и вожатыми сегодня встретились губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский", - говорится в сообщении. Губернатор напомнил, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне. "Теперь у вас почти 6 миллионов братьев и сестер. Для нас, петербуржцев, очень важно, чтобы вы почувствовали себя на нашей балтийской земле как дома, чтобы через Петербург вы ощутили мощь и любовь России. Все мы - россияне. Мы стараемся сделать нашу страну еще более сильной и богатой, чтобы каждый человек мог быть успешным. Мы ценим трудолюбивых людей и заботимся о старших, храним наши традиции и историю, развиваем все новое и прогрессивное. Россия с особым вниманием относится к своему будущему - детям", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что школьники задавали вопросы о поступлении в петербургские вузы и колледжи. Педагогам Беглов рассказал о планах по восстановлению города-побратима. Учителя поблагодарили городские власти за восстановление Мариуполя и теплый прием. Губернатор и спикер городского парламента вручили детям подарки - рюкзаки, наушники, портативные колонки, книги по истории Санкт-Петербурга, календари с видами города, канцелярские принадлежности, термосы, портативные зарядки. Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Молодежное" находится на побережье Финского залива. Программу отдыха, творческих и спортивных занятий, экскурсий подготовили Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Академия талантов, Академия цифровых технологий, Санкт-Петербургский центр детского технического творчества. Колледж "Звездный" и "Академия "Локон" организовали для ребят мастер-классы по парикмахерскому искусству. На каникулах для ребят и взрослых запланированы обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, световое шоу на "Газпром-Арене", посещение цирка Запашных на Сибур-Арене, экскурсия в Кронштадт с посещением парка "Патриот" и Морского собора, посещение Исаакиевского собора. Для детей предусмотрено пятиразовое питание и круглосуточное медицинское обслуживание. Врачи проводят комплексную диспансеризацию детей. Летом для детей из Мариуполя было организовано четыре смены в лагере "Дружных". Ребята из города-побратима также посетили Петербург на осенних каникулах. Для учителей мариупольских школ были организованы курсы повышения квалификации.

https://ria.ru/20230102/kanikuly-1842822083.html

https://ria.ru/20221229/sankt-peterburg-1842273559.html

https://ria.ru/20230103/otdykhayuschie-1842947805.html

санкт-петербург

мариуполь

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общество, александр беглов, санкт-петербург, мариуполь