https://ria.ru/20230102/zaderzhanie-1842872643.html

Подозреваемого в убийстве россиянина жителя Абхазии задержали

Подозреваемого в убийстве россиянина жителя Абхазии задержали - РИА Новости, 02.01.2023

Подозреваемого в убийстве россиянина жителя Абхазии задержали

Житель Абхазии Руслан Трапш, подозреваемый в убийстве россиянина Николая Тараканова, задержан правоохранителями, сообщила генпрокуратура республики. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T21:04

2023-01-02T21:04

2023-01-02T21:04

происшествия

абхазия

сухум

в мире

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СУХУМ, 2 янв - РИА Новости. Житель Абхазии Руслан Трапш, подозреваемый в убийстве россиянина Николая Тараканова, задержан правоохранителями, сообщила генпрокуратура республики. Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 30 декабря 2022 года. Трапш умышленно выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова в Сухуме, за которой находился Тараканов. От полученного ранения россиянин скончался на месте. "По подозрению в совершении убийства Тараканова Николая Сергеевича задержан гражданин Республики Абхазия Трапш Руслан Алексеевич", - говорится в сообщении. В отношение Трапша возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения Трапша под стражу.

https://ria.ru/20221224/zaderzhanie-1841152249.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, абхазия, сухум, в мире