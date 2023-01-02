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Подозреваемого в убийстве россиянина жителя Абхазии задержали - РИА Новости, 02.01.2023
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Подозреваемого в убийстве россиянина жителя Абхазии задержали
Подозреваемого в убийстве россиянина жителя Абхазии задержали - РИА Новости, 02.01.2023
Подозреваемого в убийстве россиянина жителя Абхазии задержали
Житель Абхазии Руслан Трапш, подозреваемый в убийстве россиянина Николая Тараканова, задержан правоохранителями, сообщила генпрокуратура республики. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:04
2023-01-02T21:04
происшествия
абхазия
сухум
в мире
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СУХУМ, 2 янв - РИА Новости. Житель Абхазии Руслан Трапш, подозреваемый в убийстве россиянина Николая Тараканова, задержан правоохранителями, сообщила генпрокуратура республики. Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 30 декабря 2022 года. Трапш умышленно выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова в Сухуме, за которой находился Тараканов. От полученного ранения россиянин скончался на месте. "По подозрению в совершении убийства Тараканова Николая Сергеевича задержан гражданин Республики Абхазия Трапш Руслан Алексеевич", - говорится в сообщении. В отношение Трапша возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения Трапша под стражу.
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происшествия, абхазия, сухум, в мире
Происшествия, Абхазия, Сухум, В мире
21:04 02.01.2023
 
Подозреваемого в убийстве россиянина жителя Абхазии задержали

Жителя Абхазии, подозреваемого в убийстве россиянина в Сухуме, задержали

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Сухуме
Сотрудники правоохранительных органов в Сухуме - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 2 янв - РИА Новости. Житель Абхазии Руслан Трапш, подозреваемый в убийстве россиянина Николая Тараканова, задержан правоохранителями, сообщила генпрокуратура республики.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 30 декабря 2022 года. Трапш умышленно выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова в Сухуме, за которой находился Тараканов. От полученного ранения россиянин скончался на месте.
"По подозрению в совершении убийства Тараканова Николая Сергеевича задержан гражданин Республики Абхазия Трапш Руслан Алексеевич", - говорится в сообщении.
В отношение Трапша возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
В ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения Трапша под стражу.
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