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Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью - РИА Новости, 02.01.2023
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью
Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, дождь и снег, гололедица ожидаются в Москве в ночь на вторник, непогода продлится до конца 3 января, сообщили в РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T17:07
2023-01-02T17:07
2023-01-02T17:07
общество
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, дождь и снег, гололедица ожидаются в Москве в ночь на вторник, непогода продлится до конца 3 января, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 3 января, и до конца суток 3 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, возможен гололед. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства москвичей просят быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230101/rekord-1842762568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью
Власти Москвы предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице в ночь на вторник