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Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью - РИА Новости, 02.01.2023
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Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью - РИА Новости, 02.01.2023
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью
Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, дождь и снег, гололедица ожидаются в Москве в ночь на вторник, непогода продлится до конца 3 января, сообщили в РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T17:07
2023-01-02T17:07
общество
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, дождь и снег, гололедица ожидаются в Москве в ночь на вторник, непогода продлится до конца 3 января, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 3 января, и до конца суток 3 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, возможен гололед. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства москвичей просят быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы
17:07 02.01.2023
 
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью

Власти Москвы предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице в ночь на вторник

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
 Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, дождь и снег, гололедица ожидаются в Москве в ночь на вторник, непогода продлится до конца 3 января, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 3 января, и до конца суток 3 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, возможен гололед. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства москвичей просят быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 20:32
Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года
 
ОбществоМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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