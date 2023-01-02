https://ria.ru/20230102/pogoda-1842855317.html

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью - РИА Новости, 02.01.2023

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице ночью

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, дождь и снег, гололедица ожидаются в Москве в ночь на вторник, непогода продлится до конца 3 января, сообщили в РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T17:07

2023-01-02T17:07

2023-01-02T17:07

общество

москва

погода

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, дождь и снег, гололедица ожидаются в Москве в ночь на вторник, непогода продлится до конца 3 января, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 3 января, и до конца суток 3 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, возможен гололед. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства москвичей просят быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230101/rekord-1842762568.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы