https://ria.ru/20230102/petarda-1842834995.html

Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды

Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды - РИА Новости, 02.01.2023

Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды

Полиция в Саратове проводит проверку после госпитализации 13-летнего ребенка, который получил ожог от найденной на улице петарды, сообщил региональный главк МВД РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:15

2023-01-02T14:15

2023-01-02T14:15

происшествия

саратов

россия

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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Полиция в Саратове проводит проверку после госпитализации 13-летнего ребенка, который получил ожог от найденной на улице петарды, сообщил региональный главк МВД России в Telegram-канале. Полиция в ходе проверки установит все обстоятельства инцидента, добавили в главке.

https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html

саратов

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, россия