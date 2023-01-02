https://ria.ru/20230102/petarda-1842834995.html
Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды
Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды - РИА Новости, 02.01.2023
Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды
Полиция в Саратове проводит проверку после госпитализации 13-летнего ребенка, который получил ожог от найденной на улице петарды, сообщил региональный главк МВД РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:15
2023-01-02T14:15
2023-01-02T14:15
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Полиция в Саратове проводит проверку после госпитализации 13-летнего ребенка, который получил ожог от найденной на улице петарды, сообщил региональный главк МВД России в Telegram-канале. Полиция в ходе проверки установит все обстоятельства инцидента, добавили в главке.
https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды
Саратовский школьник попал в больницу после поджога найденной на улице петарды