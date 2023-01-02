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Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды - РИА Новости, 02.01.2023
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Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды
Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды - РИА Новости, 02.01.2023
Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды
Полиция в Саратове проводит проверку после госпитализации 13-летнего ребенка, который получил ожог от найденной на улице петарды, сообщил региональный главк МВД РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:15
2023-01-02T14:15
происшествия
саратов
россия
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Полиция в Саратове проводит проверку после госпитализации 13-летнего ребенка, который получил ожог от найденной на улице петарды, сообщил региональный главк МВД России в Telegram-канале. Полиция в ходе проверки установит все обстоятельства инцидента, добавили в главке.
https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html
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происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
14:15 02.01.2023
 
Саратовский школьник попал в больницу после поджога петарды

Саратовский школьник попал в больницу после поджога найденной на улице петарды

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Полиция в Саратове проводит проверку после госпитализации 13-летнего ребенка, который получил ожог от найденной на улице петарды, сообщил региональный главк МВД России в Telegram-канале.
"В Саратове по факту госпитализации 1 января 13-летнего мальчика в лечебное учреждение с ожогом руки сотрудниками полиции проводится проверка. По предварительной информации, в дневное время школьник нашел петарду на улице и поджег ее", - говорится в сообщении.
Полиция в ходе проверки установит все обстоятельства инцидента, добавили в главке.
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