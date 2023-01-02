https://ria.ru/20230102/passazhiry-1842805538.html

Новый год в поездах встретили 75 тысяч пассажиров

Новый год в поездах встретили 75 тысяч пассажиров - РИА Новости, 02.01.2023

Новый год в поездах встретили 75 тысяч пассажиров

Новый год в российских поездах дальнего следования встретили 75 тысяч пассажиров, сообщили РЖД. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:38

2023-01-02T10:38

2023-01-02T10:38

новый год — 2023

общество

ржд

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новый год в российских поездах дальнего следования встретили 75 тысяч пассажиров, сообщили РЖД. Компания ранее отмечала, что прошлый Новый год в пути встретили 58,7 тысячи человек. "75 тысяч человек встретили Новый год в поезде. Но в поездке пассажирам скучать не пришлось", - говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале. В новогоднюю ночь начальники поездов поздравили пассажиров по громкой связи, в вагонах-ресторанах подготовили праздничное меню. Дети получили подарки. "Надеемся, что новогодняя ночь для наших пассажиров стала по-настоящему волшебной и незабываемой", - пишет компания.

https://ria.ru/20230101/maska-1842736388.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, ржд