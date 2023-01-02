https://ria.ru/20230102/passazhiry-1842805538.html
Новый год в поездах встретили 75 тысяч пассажиров
Новый год в поездах встретили 75 тысяч пассажиров - РИА Новости, 02.01.2023
Новый год в поездах встретили 75 тысяч пассажиров
Новый год в российских поездах дальнего следования встретили 75 тысяч пассажиров, сообщили РЖД. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:38
2023-01-02T10:38
2023-01-02T10:38
новый год — 2023
общество
ржд
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новый год в российских поездах дальнего следования встретили 75 тысяч пассажиров, сообщили РЖД. Компания ранее отмечала, что прошлый Новый год в пути встретили 58,7 тысячи человек. "75 тысяч человек встретили Новый год в поезде. Но в поездке пассажирам скучать не пришлось", - говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале. В новогоднюю ночь начальники поездов поздравили пассажиров по громкой связи, в вагонах-ресторанах подготовили праздничное меню. Дети получили подарки. "Надеемся, что новогодняя ночь для наших пассажиров стала по-настоящему волшебной и незабываемой", - пишет компания.
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РИА Новости
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общество, ржд
Новый год — 2023, Общество, РЖД
Новый год в поездах встретили 75 тысяч пассажиров
РЖД: Новый год в поездах дальнего следования встретили 75 тысяч пассажиров
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Новый год в российских поездах дальнего следования встретили 75 тысяч пассажиров, сообщили РЖД
.
Компания ранее отмечала, что прошлый Новый год в пути встретили 58,7 тысячи человек.
"75 тысяч человек встретили Новый год в поезде. Но в поездке пассажирам скучать не пришлось", - говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.
В новогоднюю ночь начальники поездов поздравили пассажиров по громкой связи, в вагонах-ресторанах подготовили праздничное меню. Дети получили подарки.
"Надеемся, что новогодняя ночь для наших пассажиров стала по-настоящему волшебной и незабываемой", - пишет компания.