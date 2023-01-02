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Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 50 человек - РИА Новости, 02.01.2023
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Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 50 человек
Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 50 человек - РИА Новости, 02.01.2023
Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 50 человек
Число жертв наводнений на Филиппинах увеличилось до 51, еще 19 человек пропали без вести, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:59
2023-01-02T12:59
в мире
филиппины
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Число жертв наводнений на Филиппинах увеличилось до 51, еще 19 человек пропали без вести, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти. Ранее сообщалось о 44 погибших. В результате наводнений на Филиппинах повреждены 4,5 тысячи домов, из которых 843 полностью разрушены. "Количество погибших... возросло до 51, другие 19 человек пропали без вести", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что регион Северный Минданао на юге страны "принял на себя основной удар стихийного бедствия". Среди пропавших без вести были рыбаки, чьи лодки перевернулись. Наводнения наблюдаются в восточной, центральной и южной части Филиппин. Не менее 22 городов и муниципалитетов объявили о чрезвычайном положении. В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение. Государство поставляет продукты питания и необходимые вещи пострадавшим в регионах.
https://ria.ru/20221212/antalya-1837988599.html
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в мире, филиппины
В мире, Филиппины
12:59 02.01.2023
 
Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 50 человек

Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 50, идет поиск пропавших без вести

© AP Photo / Aaron FavilaНаводнение на Филиппинах
Наводнение на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Наводнение на Филиппинах. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Число жертв наводнений на Филиппинах увеличилось до 51, еще 19 человек пропали без вести, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти.
Ранее сообщалось о 44 погибших. В результате наводнений на Филиппинах повреждены 4,5 тысячи домов, из которых 843 полностью разрушены.
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"Количество погибших... возросло до 51, другие 19 человек пропали без вести", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что регион Северный Минданао на юге страны "принял на себя основной удар стихийного бедствия". Среди пропавших без вести были рыбаки, чьи лодки перевернулись.
Наводнения наблюдаются в восточной, центральной и южной части Филиппин. Не менее 22 городов и муниципалитетов объявили о чрезвычайном положении. В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение. Государство поставляет продукты питания и необходимые вещи пострадавшим в регионах.
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