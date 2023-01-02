https://ria.ru/20230102/konventsiya-1842865547.html

Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным, пишут СМИ

Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2023

Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным, пишут СМИ

Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T19:07

2023-01-02T19:07

2023-01-02T19:07

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турция

анкара (провинция)

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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, передает телеканал Habertürk. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, 14 марта 2012 года стала Турция. Однако в марте 2021 года президент страны Тайип Эрдоган объявил о выходе из конвенции, заявив, что цель конвенции была подвергнута изменениям и отныне документ "несовместим с социальными и семейными ценностями Турции". ЕС раскритиковал данное решение Анкары. "Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Совет большинством голосов принял решение "отклонить" возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону. После того, как İDDK принял решение о выходе из конвенции в соответствии с законом, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции" - передал телеканал.

https://ria.ru/20221125/nasilie-1833612011.html

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анкара (провинция)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, анкара (провинция), совет европы, евросоюз