Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным, пишут СМИ
Habertürk: выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин признали законным
Люди на одной из улиц в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, передает телеканал Habertürk.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, 14 марта 2012 года стала Турция. Однако в марте 2021 года президент страны Тайип Эрдоган объявил о выходе из конвенции, заявив, что цель конвенции была подвергнута изменениям и отныне документ "несовместим с социальными и семейными ценностями Турции". ЕС раскритиковал данное решение Анкары.
"Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Совет большинством голосов принял решение "отклонить" возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону. После того, как İDDK принял решение о выходе из конвенции в соответствии с законом, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции" - передал телеканал.
25 ноября 2022, 02:31Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин