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Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2023
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Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным, пишут СМИ
Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2023
Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным, пишут СМИ
Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T19:07
2023-01-02T19:07
в мире
турция
анкара (провинция)
совет европы
евросоюз
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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, передает телеканал Habertürk. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, 14 марта 2012 года стала Турция. Однако в марте 2021 года президент страны Тайип Эрдоган объявил о выходе из конвенции, заявив, что цель конвенции была подвергнута изменениям и отныне документ "несовместим с социальными и семейными ценностями Турции". ЕС раскритиковал данное решение Анкары. "Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Совет большинством голосов принял решение "отклонить" возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону. После того, как İDDK принял решение о выходе из конвенции в соответствии с законом, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции" - передал телеканал.
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в мире, турция, анкара (провинция), совет европы, евросоюз
В мире, Турция, Анкара (провинция), Совет Европы, Евросоюз
19:07 02.01.2023
 
Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным, пишут СМИ

Habertürk: выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин признали законным

© РИА Новости / Артемий Лысиков / Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц в Стамбуле
Люди на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Артемий Лысиков
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Люди на одной из улиц в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, передает телеканал Habertürk.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, 14 марта 2012 года стала Турция. Однако в марте 2021 года президент страны Тайип Эрдоган объявил о выходе из конвенции, заявив, что цель конвенции была подвергнута изменениям и отныне документ "несовместим с социальными и семейными ценностями Турции". ЕС раскритиковал данное решение Анкары.
"Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Совет большинством голосов принял решение "отклонить" возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону. После того, как İDDK принял решение о выходе из конвенции в соответствии с законом, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции" - передал телеканал.
Демонстрация в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Санто-Доминго, Доминиканская Республика - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября 2022, 02:31
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
 
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