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Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине - РИА Новости, 02.01.2023
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Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине
Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине - РИА Новости, 02.01.2023
Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине
Германия продолжает поддерживать контакты с российским руководством, сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиана Гофман. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:50
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в мире
германия
евросоюз
россия
владимир путин
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БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Германия продолжает поддерживать контакты с российским руководством, сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиана Гофман. "Я могу сказать, что это совсем не так, чтобы не было контактов с Россией. Вы ведь знаете, что у канцлера (ФРГ), а также у других (представителей) ЕС есть прямой контакт с президентом (РФ Владимиром) Путиным, а также на других уровнях", - сказала представитель кабмина ФРГ на брифинге в понедельник.
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в мире, германия, евросоюз, россия, владимир путин
В мире, Германия, Евросоюз, Россия, Владимир Путин
14:50 02.01.2023 (обновлено: 18:28 02.01.2023)
 
Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине

Кабмин ФРГ: Германия продолжает поддерживать контакты с Россией на разных уровнях

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг, Берлин
Бундестаг, Берлин - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг, Берлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Германия продолжает поддерживать контакты с российским руководством, сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиана Гофман.
"Я могу сказать, что это совсем не так, чтобы не было контактов с Россией. Вы ведь знаете, что у канцлера (ФРГ), а также у других (представителей) ЕС есть прямой контакт с президентом (РФ Владимиром) Путиным, а также на других уровнях", - сказала представитель кабмина ФРГ на брифинге в понедельник.
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