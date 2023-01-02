https://ria.ru/20230102/kontakty-1842838861.html

Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине

Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине - РИА Новости, 02.01.2023

Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине

Германия продолжает поддерживать контакты с российским руководством, сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиана Гофман. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:50

2023-01-02T14:50

2023-01-02T18:28

в мире

германия

евросоюз

россия

владимир путин

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БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Германия продолжает поддерживать контакты с российским руководством, сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиана Гофман. "Я могу сказать, что это совсем не так, чтобы не было контактов с Россией. Вы ведь знаете, что у канцлера (ФРГ), а также у других (представителей) ЕС есть прямой контакт с президентом (РФ Владимиром) Путиным, а также на других уровнях", - сказала представитель кабмина ФРГ на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20221228/oruzhie-1841940330.html

германия

россия

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в мире, германия, евросоюз, россия, владимир путин