https://ria.ru/20230102/kontakty-1842838861.html
Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине
Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине - РИА Новости, 02.01.2023
Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине
Германия продолжает поддерживать контакты с российским руководством, сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиана Гофман. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:50
2023-01-02T14:50
2023-01-02T18:28
в мире
германия
евросоюз
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Германия продолжает поддерживать контакты с российским руководством, сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиана Гофман. "Я могу сказать, что это совсем не так, чтобы не было контактов с Россией. Вы ведь знаете, что у канцлера (ФРГ), а также у других (представителей) ЕС есть прямой контакт с президентом (РФ Владимиром) Путиным, а также на других уровнях", - сказала представитель кабмина ФРГ на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20221228/oruzhie-1841940330.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, евросоюз, россия, владимир путин
В мире, Германия, Евросоюз, Россия, Владимир Путин
14:50 02.01.2023 (обновлено: 18:28 02.01.2023)
Германия продолжает поддерживать контакты с Россией, заверили в кабмине
Кабмин ФРГ: Германия продолжает поддерживать контакты с Россией на разных уровнях