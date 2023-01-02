Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в ходе двух обстрелов выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, в 16.50 представительство зафиксировало обстрел Ясиноватой, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.00 - обстрел поселка Минеральное, по которому было выпушено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.