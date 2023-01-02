https://ria.ru/20230102/donetsk-1842858183.html

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов

Украинские войска в ходе двух обстрелов выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T17:40

2023-01-02T17:40

2023-01-02T17:40

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

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происшествия

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в ходе двух обстрелов выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 16.50 представительство зафиксировало обстрел Ясиноватой, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.00 - обстрел поселка Минеральное, по которому было выпушено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230102/obstrel-1842853950.html

https://ria.ru/20230102/donbass-1842826676.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия