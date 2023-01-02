Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/donetsk-1842858183.html
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
Украинские войска в ходе двух обстрелов выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T17:40
2023-01-02T17:40
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661093_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c850be47bbf8422817f8881b15dc045e.jpg
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в ходе двух обстрелов выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 16.50 представительство зафиксировало обстрел Ясиноватой, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.00 - обстрел поселка Минеральное, по которому было выпушено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230102/obstrel-1842853950.html
https://ria.ru/20230102/donbass-1842826676.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661093_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9841305b1875698e451cb3c937cc8cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
17:40 02.01.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в ходе двух обстрелов выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 16:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Кроме того, в 16.50 представительство зафиксировало обстрел Ясиноватой, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.00 - обстрел поселка Минеральное, по которому было выпушено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 13:12Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала