https://ria.ru/20230102/agressiya-1842869091.html

МИД Сирии назвал атаку Израиля на аэропорт Дамаска прямой агрессией

МИД Сирии назвал атаку Израиля на аэропорт Дамаска прямой агрессией - РИА Новости, 02.01.2023

МИД Сирии назвал атаку Израиля на аэропорт Дамаска прямой агрессией

Атака Израиля на международный аэропорт Дамаска является продолжением серии прямых агрессивных действий против Сирии и ее народа, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T20:22

2023-01-02T20:22

2023-01-02T20:22

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БЕЙРУТ, 2 янв – РИА Новости. Атака Израиля на международный аэропорт Дамаска является продолжением серии прямых агрессивных действий против Сирии и ее народа, говорится в заявлении МИД арабской республики. Ранее министерство обороны САР заявило, что в ночь на понедельник Израиль нанес ракетный удар в районе аэропорта Дамаска, в результате чего погибли двое сирийских военнослужащих еще двое получили ранения. Воздушная гавань сирийской столицы в результате атаки была выведена из строя на несколько часов. В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что очередная израильская агрессия была совершена в тот момент, когда все народы отмечают новогодние и рождественские праздники в надежде на нормализацию обстановки и снижения количества кризисов. "Сирия требует от СБ ООН осудить преступления и атаки Израиля, предпринять незамедлительные меры для обеспечения гарантий и привлечения к ответственности совершивших преступление, исключив повторения", - отмечено в заявлении сирийского МИД.

https://ria.ru/20221220/bezhentsy-1840135380.html

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