https://ria.ru/20230101/yasinovataya-1842725106.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух

Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух - РИА Новости, 01.01.2023

Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T13:46

2023-01-01T13:46

2023-01-01T13:46

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщили в штабе обороны ДНР. "В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой погиб один человек, ещё два мирных жителя ранены", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об обстреле Ясиноватой, в результате которого погиб мужчина и получила ранения женщина. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ясиноватая, донецкая народная республика