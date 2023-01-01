https://ria.ru/20230101/yasinovataya-1842725106.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух - РИА Новости, 01.01.2023
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:46
2023-01-01T13:46
2023-01-01T13:46
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщили в штабе обороны ДНР. "В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой погиб один человек, ещё два мирных жителя ранены", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об обстреле Ясиноватой, в результате которого погиб мужчина и получила ранения женщина. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух, еще двое ранены