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Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/yasinovataya-1842725106.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух - РИА Новости, 01.01.2023
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:46
2023-01-01T13:46
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщили в штабе обороны ДНР. "В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой погиб один человек, ещё два мирных жителя ранены", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об обстреле Ясиноватой, в результате которого погиб мужчина и получила ранения женщина. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
13:46 01.01.2023
 
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух

Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до двух, еще двое ранены

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая
Указатель на въезде в город Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщили в штабе обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой погиб один человек, ещё два мирных жителя ранены", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об обстреле Ясиноватой, в результате которого погиб мужчина и получила ранения женщина.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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