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Огонь и 3D-эффекты на льду: чем удивляет Татьяна Навка в новом шоу - РИА Новости, 01.01.2023
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Культура
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Огонь и 3D-эффекты на льду: чем удивляет Татьяна Навка в новом шоу
Огонь и 3D-эффекты на льду: чем удивляет Татьяна Навка в новом шоу - РИА Новости, 01.01.2023
Огонь и 3D-эффекты на льду: чем удивляет Татьяна Навка в новом шоу
В Москве на арене Дворца спорта "Мегаспорт" идут премьерные показы нового музыкально-ледового шоу Татьяны Навки — "История любви Шахерезады". О том, как яркие... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:00
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татьяна навка
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китай
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Москве на арене Дворца спорта "Мегаспорт" идут премьерные показы нового музыкально-ледового шоу Татьяны Навки — "История любви Шахерезады". О том, как яркие краски Востока переносят в сказку и детей, и взрослых, помогая забыть о зимнем холоде, — в фотоленте РИА Новости.
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Татьяна Рыжкова
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фото, татьяна навка, египет, индия, китай, филипп киркоров, валерия (алла перфилова), ани лорак, куда сходить , что посмотреть
Культура, Татьяна Навка, Египет, Индия, Китай, Филипп Киркоров, Валерия (Алла Перфилова), Ани Лорак, куда сходить , что посмотреть
08:00 01.01.2023 (обновлено: 20:04 01.01.2023)
 

Огонь и 3D-эффекты на льду: чем удивляет Татьяна Навка в новом шоу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Москве на арене Дворца спорта "Мегаспорт" идут премьерные показы нового музыкально-ледового шоу Татьяны Навки — "История любви Шахерезады". О том, как яркие краски Востока переносят в сказку и детей, и взрослых, помогая забыть о зимнем холоде, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Шоу "История любви Шахерезады" Навка задумала после успеха "Лебединого озера".

"Мне хотелось создать совершенно новый проект, — рассказывает она. — И мы решили отправиться в путешествие на Восток. Для меня "Тысяча и одна ночь" — это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй, отважной девушки Шахерезады".

Виктория Синицина в роли Шахерезады на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
1 из 11

Шоу "История любви Шахерезады" Навка задумала после успеха "Лебединого озера".

"Мне хотелось создать совершенно новый проект, — рассказывает она. — И мы решили отправиться в путешествие на Восток. Для меня "Тысяча и одна ночь" — это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй, отважной девушки Шахерезады".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

В шоу танец и головокружительные трюки фигуристов дополнены мультимедиа, яркими костюмами и вокалом звезд российской эстрады. За героев сказок поют Валерия, Ани Лорак, Жасмин, Алексей Чумаков.

Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
2 из 11

В шоу танец и головокружительные трюки фигуристов дополнены мультимедиа, яркими костюмами и вокалом звезд российской эстрады. За героев сказок поют Валерия, Ани Лорак, Жасмин, Алексей Чумаков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Главная тема спектакля — вечная история любви, которая сметает все препятствия на своем пути. Однако и комических сцен хватает: за шутки отвечают Джинн и Аладдин — дух-трикстер и незадачливый авантюрист, мечтающий стать героем.

Роль Джинна исполняет Иван Ригини, а вокальные партии задорного персонажа поет король российской поп-сцены — Филипп Киркоров.

Иван Ригини в роли Джина на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
3 из 11

Главная тема спектакля — вечная история любви, которая сметает все препятствия на своем пути. Однако и комических сцен хватает: за шутки отвечают Джинн и Аладдин — дух-трикстер и незадачливый авантюрист, мечтающий стать героем.

Роль Джинна исполняет Иван Ригини, а вокальные партии задорного персонажа поет король российской поп-сцены — Филипп Киркоров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Благодаря современным технологиям зрители видят, как лед загорается под коньками фигуристов, как артисты летают под куполом на волшебных шарах и коврах-самолетах.

Виктория Синицина в роли Шахерезады на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
4 из 11

Благодаря современным технологиям зрители видят, как лед загорается под коньками фигуристов, как артисты летают под куполом на волшебных шарах и коврах-самолетах.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Декорации и видеопроекции погружают в атмосферу сразу нескольких восточных культур — Египта, Индии, Древнего Вавилона, Китая и Японии.

"Восток — благоприятная почва для того, чтобы творить, — отмечает Навка. — Сюжет истории мы придумали сами. С одной стороны, это очень интересно, с другой — опасно, потому что есть известные сказки мирового уровня, а тут мы рискнули, нафантазировали".

Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
5 из 11

Декорации и видеопроекции погружают в атмосферу сразу нескольких восточных культур — Египта, Индии, Древнего Вавилона, Китая и Японии.

"Восток — благоприятная почва для того, чтобы творить, — отмечает Навка. — Сюжет истории мы придумали сами. С одной стороны, это очень интересно, с другой — опасно, потому что есть известные сказки мирового уровня, а тут мы рискнули, нафантазировали".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Команда Navka Show работала над "Историей любви Шахерезады" больше года. Свыше 500 человек задействовано в проекте: режиссеры-постановщики, хореографы, декораторы, художники по свету, по костюмам, команда фигуристов и другие профессионалы.

Татьяна Навка в роли Саис (справа) и Виктория Синицина в роли Шахерезады на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
6 из 11

Команда Navka Show работала над "Историей любви Шахерезады" больше года. Свыше 500 человек задействовано в проекте: режиссеры-постановщики, хореографы, декораторы, художники по свету, по костюмам, команда фигуристов и другие профессионалы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Фигуристы выполняют сложнейшие трюки, кувыркаются через голову, сбегают по лестницам, бьются на копьях.

Петр Чернышев в роли царя Миргали (слева) и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
7 из 11

Фигуристы выполняют сложнейшие трюки, кувыркаются через голову, сбегают по лестницам, бьются на копьях.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Танцевальные партии исполняют олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

Виктория Синицина играет роль знаменитой восточной сказительницы Шахерезады.

"Я надеюсь, нам удалось передать атмосферу, темперамент и красоту восточной сказки, — говорит фигуристка. — Нам очень хотелось подарить новогоднее настроение и отвлечь наших гостей от суеты".

Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
8 из 11

Танцевальные партии исполняют олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

Виктория Синицина играет роль знаменитой восточной сказительницы Шахерезады.

"Я надеюсь, нам удалось передать атмосферу, темперамент и красоту восточной сказки, — говорит фигуристка. — Нам очень хотелось подарить новогоднее настроение и отвлечь наших гостей от суеты".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никита Кацалапов, исполнитель роли Шахрияра, объясняет, что создатели шоу "постарались передать дух Востока в каждой детали — от танцев до запаха благовоний, который ощущается по всей арене".

Анна Щербакова, исполнительница роли Богини, признается, что ей "интересно раскрывать своих героев и представать перед публикой в совершенно полярных образах".

Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
9 из 11

Никита Кацалапов, исполнитель роли Шахрияра, объясняет, что создатели шоу "постарались передать дух Востока в каждой детали — от танцев до запаха благовоний, который ощущается по всей арене".

Анна Щербакова, исполнительница роли Богини, признается, что ей "интересно раскрывать своих героев и представать перед публикой в совершенно полярных образах".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Одними из первых красоту нового шоу оценили дети- сироты со всей страны, которые прибыли в Москву на новогоднюю елку. Для 600 маленьких зрителей спектакль стал центральным событием праздника.

Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
10 из 11

Одними из первых красоту нового шоу оценили дети- сироты со всей страны, которые прибыли в Москву на новогоднюю елку. Для 600 маленьких зрителей спектакль стал центральным событием праздника.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Премьеру балета на льду посетили звезды, среди них — Филипп Киркоров, который уже давно стал верным другом представлений на льду и их "талисманом".

"Историю любви Шахерезады" можно увидеть до 7 января 2023 года включительно. Представление длится полтора часа с 20-минутным перерывом.

Ольга Бузова, Татьяна Навка, Филипп Киркоров и Жасмин (слева направо) после премьерного показа нового ледового шоу История любви Шахерезады
11 из 11

Премьеру балета на льду посетили звезды, среди них — Филипп Киркоров, который уже давно стал верным другом представлений на льду и их "талисманом".

"Историю любви Шахерезады" можно увидеть до 7 января 2023 года включительно. Представление длится полтора часа с 20-минутным перерывом.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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КультураТатьяна НавкаЕгипетИндияКитайФилипп КиркоровВалерия (Алла Перфилова)Ани Лораккуда сходитьчто посмотреть
 
 
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