Огонь и 3D-эффекты на льду: чем удивляет Татьяна Навка в новом шоу
Шоу "История любви Шахерезады" Навка задумала после успеха "Лебединого озера".
"Мне хотелось создать совершенно новый проект, — рассказывает она. — И мы решили отправиться в путешествие на Восток. Для меня "Тысяча и одна ночь" — это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй, отважной девушки Шахерезады".
Шоу "История любви Шахерезады" Навка задумала после успеха "Лебединого озера".
"Мне хотелось создать совершенно новый проект, — рассказывает она. — И мы решили отправиться в путешествие на Восток. Для меня "Тысяча и одна ночь" — это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй, отважной девушки Шахерезады".
В шоу танец и головокружительные трюки фигуристов дополнены мультимедиа, яркими костюмами и вокалом звезд российской эстрады. За героев сказок поют Валерия, Ани Лорак, Жасмин, Алексей Чумаков.
В шоу танец и головокружительные трюки фигуристов дополнены мультимедиа, яркими костюмами и вокалом звезд российской эстрады. За героев сказок поют Валерия, Ани Лорак, Жасмин, Алексей Чумаков.
Главная тема спектакля — вечная история любви, которая сметает все препятствия на своем пути. Однако и комических сцен хватает: за шутки отвечают Джинн и Аладдин — дух-трикстер и незадачливый авантюрист, мечтающий стать героем.
Роль Джинна исполняет Иван Ригини, а вокальные партии задорного персонажа поет король российской поп-сцены — Филипп Киркоров.
Главная тема спектакля — вечная история любви, которая сметает все препятствия на своем пути. Однако и комических сцен хватает: за шутки отвечают Джинн и Аладдин — дух-трикстер и незадачливый авантюрист, мечтающий стать героем.
Роль Джинна исполняет Иван Ригини, а вокальные партии задорного персонажа поет король российской поп-сцены — Филипп Киркоров.
Благодаря современным технологиям зрители видят, как лед загорается под коньками фигуристов, как артисты летают под куполом на волшебных шарах и коврах-самолетах.
Благодаря современным технологиям зрители видят, как лед загорается под коньками фигуристов, как артисты летают под куполом на волшебных шарах и коврах-самолетах.
Декорации и видеопроекции погружают в атмосферу сразу нескольких восточных культур — Египта, Индии, Древнего Вавилона, Китая и Японии.
"Восток — благоприятная почва для того, чтобы творить, — отмечает Навка. — Сюжет истории мы придумали сами. С одной стороны, это очень интересно, с другой — опасно, потому что есть известные сказки мирового уровня, а тут мы рискнули, нафантазировали".
Декорации и видеопроекции погружают в атмосферу сразу нескольких восточных культур — Египта, Индии, Древнего Вавилона, Китая и Японии.
"Восток — благоприятная почва для того, чтобы творить, — отмечает Навка. — Сюжет истории мы придумали сами. С одной стороны, это очень интересно, с другой — опасно, потому что есть известные сказки мирового уровня, а тут мы рискнули, нафантазировали".
Команда Navka Show работала над "Историей любви Шахерезады" больше года. Свыше 500 человек задействовано в проекте: режиссеры-постановщики, хореографы, декораторы, художники по свету, по костюмам, команда фигуристов и другие профессионалы.
Команда Navka Show работала над "Историей любви Шахерезады" больше года. Свыше 500 человек задействовано в проекте: режиссеры-постановщики, хореографы, декораторы, художники по свету, по костюмам, команда фигуристов и другие профессионалы.
Фигуристы выполняют сложнейшие трюки, кувыркаются через голову, сбегают по лестницам, бьются на копьях.
Фигуристы выполняют сложнейшие трюки, кувыркаются через голову, сбегают по лестницам, бьются на копьях.
Танцевальные партии исполняют олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
Виктория Синицина играет роль знаменитой восточной сказительницы Шахерезады.
"Я надеюсь, нам удалось передать атмосферу, темперамент и красоту восточной сказки, — говорит фигуристка. — Нам очень хотелось подарить новогоднее настроение и отвлечь наших гостей от суеты".
Танцевальные партии исполняют олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
Виктория Синицина играет роль знаменитой восточной сказительницы Шахерезады.
"Я надеюсь, нам удалось передать атмосферу, темперамент и красоту восточной сказки, — говорит фигуристка. — Нам очень хотелось подарить новогоднее настроение и отвлечь наших гостей от суеты".
Никита Кацалапов, исполнитель роли Шахрияра, объясняет, что создатели шоу "постарались передать дух Востока в каждой детали — от танцев до запаха благовоний, который ощущается по всей арене".
Анна Щербакова, исполнительница роли Богини, признается, что ей "интересно раскрывать своих героев и представать перед публикой в совершенно полярных образах".
Никита Кацалапов, исполнитель роли Шахрияра, объясняет, что создатели шоу "постарались передать дух Востока в каждой детали — от танцев до запаха благовоний, который ощущается по всей арене".
Анна Щербакова, исполнительница роли Богини, признается, что ей "интересно раскрывать своих героев и представать перед публикой в совершенно полярных образах".
Одними из первых красоту нового шоу оценили дети- сироты со всей страны, которые прибыли в Москву на новогоднюю елку. Для 600 маленьких зрителей спектакль стал центральным событием праздника.
Одними из первых красоту нового шоу оценили дети- сироты со всей страны, которые прибыли в Москву на новогоднюю елку. Для 600 маленьких зрителей спектакль стал центральным событием праздника.
Премьеру балета на льду посетили звезды, среди них — Филипп Киркоров, который уже давно стал верным другом представлений на льду и их "талисманом".
"Историю любви Шахерезады" можно увидеть до 7 января 2023 года включительно. Представление длится полтора часа с 20-минутным перерывом.
Премьеру балета на льду посетили звезды, среди них — Филипп Киркоров, который уже давно стал верным другом представлений на льду и их "талисманом".
"Историю любви Шахерезады" можно увидеть до 7 января 2023 года включительно. Представление длится полтора часа с 20-минутным перерывом.