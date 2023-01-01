Огонь и 3D-эффекты на льду: чем удивляет Татьяна Навка в новом шоу

Никита Кацалапов, исполнитель роли Шахрияра, объясняет, что создатели шоу "постарались передать дух Востока в каждой детали — от танцев до запаха благовоний, который ощущается по всей арене".

Анна Щербакова, исполнительница роли Богини, признается, что ей "интересно раскрывать своих героев и представать перед публикой в совершенно полярных образах".