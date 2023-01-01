https://ria.ru/20230101/pozhar-1842752621.html

В новосибирской многоэтажке два балкона загорелись из-за фейерверка

В новосибирской многоэтажке два балкона загорелись из-за фейерверка - РИА Новости, 01.01.2023

В новосибирской многоэтажке два балкона загорелись из-за фейерверка

Запущенный во дворе одного из домов в Октябрьском районе Новосибирска фейерверк стал причиной пожара двух балконов в многоэтажном доме, проводится проверка,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T18:39

2023-01-01T18:39

2023-01-01T20:18

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 1 янв — РИА Новости. Запущенный во дворе одного из домов в Октябрьском районе Новосибирска фейерверк стал причиной пожара двух балконов в многоэтажном доме, проводится проверка, сообщает СУ СК по Новосибирской области. "По предварительным данным, в новогоднюю ночь петарда, пущенная во дворе дома, попала на балкон квартиры одного из верхних этажей многоквартирного дома в Октябрьском районе города Новосибирска. После этого на балконе начался пожар, который перекинулся на балкон соседней квартиры", — говорится в сообщении.В следственном управлении уточнили, что никто из людей, проживающих в квартирах, не пострадал. "В целях установления всех обстоятельств произошедшего руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором Октябрьского района города Новосибирска инициирован вопрос о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", — сообщили в СУ СК.

https://ria.ru/20221230/mchs-1842375150.html

новосибирск

новосибирская область

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происшествия, новосибирск, новосибирская область