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В новосибирской многоэтажке два балкона загорелись из-за фейерверка - РИА Новости, 01.01.2023
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В новосибирской многоэтажке два балкона загорелись из-за фейерверка
В новосибирской многоэтажке два балкона загорелись из-за фейерверка - РИА Новости, 01.01.2023
В новосибирской многоэтажке два балкона загорелись из-за фейерверка
Запущенный во дворе одного из домов в Октябрьском районе Новосибирска фейерверк стал причиной пожара двух балконов в многоэтажном доме, проводится проверка,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T18:39
2023-01-01T20:18
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 1 янв — РИА Новости. Запущенный во дворе одного из домов в Октябрьском районе Новосибирска фейерверк стал причиной пожара двух балконов в многоэтажном доме, проводится проверка, сообщает СУ СК по Новосибирской области. "По предварительным данным, в новогоднюю ночь петарда, пущенная во дворе дома, попала на балкон квартиры одного из верхних этажей многоквартирного дома в Октябрьском районе города Новосибирска. После этого на балконе начался пожар, который перекинулся на балкон соседней квартиры", — говорится в сообщении.В следственном управлении уточнили, что никто из людей, проживающих в квартирах, не пострадал. "В целях установления всех обстоятельств произошедшего руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором Октябрьского района города Новосибирска инициирован вопрос о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", — сообщили в СУ СК.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
18:39 01.01.2023 (обновлено: 20:18 01.01.2023)
 
В новосибирской многоэтажке два балкона загорелись из-за фейерверка

В новосибирской многоэтажке в новогоднюю ночь два балкона загорелись из-за фейерверка

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 янв — РИА Новости. Запущенный во дворе одного из домов в Октябрьском районе Новосибирска фейерверк стал причиной пожара двух балконов в многоэтажном доме, проводится проверка, сообщает СУ СК по Новосибирской области.
"По предварительным данным, в новогоднюю ночь петарда, пущенная во дворе дома, попала на балкон квартиры одного из верхних этажей многоквартирного дома в Октябрьском районе города Новосибирска. После этого на балконе начался пожар, который перекинулся на балкон соседней квартиры", — говорится в сообщении.
В следственном управлении уточнили, что никто из людей, проживающих в квартирах, не пострадал.
"В целях установления всех обстоятельств произошедшего руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором Октябрьского района города Новосибирска инициирован вопрос о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", — сообщили в СУ СК.
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