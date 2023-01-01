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В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 01.01.2023
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В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане
В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 01.01.2023
В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в центре Москвы ликвидирован на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:06
2023-01-01T14:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар в ресторане в центре Москвы ликвидирован на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. "Принятыми мерами в 10.56 пожар был локализован и в 13.39 полностью ликвидирован. По результатам замеров лаборатории, превышений ПДК нет. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 9.31 мск поступила информация о возгорании в трехэтажном здании в 1-м Волконском переулке на первом этаже. По информации администрации, людей внутри не было. Угрозы перехода огня на соседние здания не подтвердилась.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:06 01.01.2023
 
В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в центре Москвы ликвидировали на площади 200 квадратных метров

© АГН "Москва" / Мобильный репортерСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ресторане в центре Москвы
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ресторане в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ресторане в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар в ресторане в центре Москвы ликвидирован на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
"Принятыми мерами в 10.56 пожар был локализован и в 13.39 полностью ликвидирован. По результатам замеров лаборатории, превышений ПДК нет. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 9.31 мск поступила информация о возгорании в трехэтажном здании в 1-м Волконском переулке на первом этаже. По информации администрации, людей внутри не было. Угрозы перехода огня на соседние здания не подтвердилась.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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