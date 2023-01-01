https://ria.ru/20230101/pozhar-1842725923.html

В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане

В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 01.01.2023

В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в центре Москвы ликвидирован на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:06

2023-01-01T14:06

2023-01-01T14:06

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар в ресторане в центре Москвы ликвидирован на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. "Принятыми мерами в 10.56 пожар был локализован и в 13.39 полностью ликвидирован. По результатам замеров лаборатории, превышений ПДК нет. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 9.31 мск поступила информация о возгорании в трехэтажном здании в 1-м Волконском переулке на первом этаже. По информации администрации, людей внутри не было. Угрозы перехода огня на соседние здания не подтвердилась.

https://ria.ru/20221231/pozhar-1842678021.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)