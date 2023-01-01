https://ria.ru/20230101/pozhar-1842701181.html
При пожаре в частном доме в Орске пострадали пять человек
При пожаре в частном доме в Орске пострадали пять человек - РИА Новости, 01.01.2023
При пожаре в частном доме в Орске пострадали пять человек
Пять человек, в том числе один ребёнок, получили травмы при пожаре в частном доме в Орске Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:43
2023-01-01T09:43
2023-01-01T09:43
происшествия
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 1 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребёнок, получили травмы при пожаре в частном доме в Орске Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, пожар произошёл 1 января в 00.15 (22.15 мск) на улице Луначарского. В МЧС по области пояснили, что первые пожарные подразделения прибыли уже через 6 минут после вызова. Отмечается, что жильцы эвакуировались самостоятельно. "В результате пожара травмы различной степени тяжести получили 5 человек, из них 1 ребенок. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. К ликвидации последствий пожара было привлечено 15 человек и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221231/pozhar-1842678021.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном доме в Орске пострадали пять человек
При пожаре в частном доме в Орске пострадали пять человек, в том числе один ребенок