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СМИ: в Иране в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский - РИА Новости, 01.01.2023
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СМИ: в Иране в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский
СМИ: в Иране в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский - РИА Новости, 01.01.2023
СМИ: в Иране в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский
Сотрудник сил правопорядка Ирана погиб в результате вооруженного столкновения в субботу вечером с участниками беспорядков в городе Исфахан, в центральной части... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T18:30
2023-01-01T18:30
в мире
иран
исфахан
происшествия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Сотрудник сил правопорядка Ирана погиб в результате вооруженного столкновения в субботу вечером с участниками беспорядков в городе Исфахан, в центральной части страны, передает агентство Tasnim. В сентябре из-за гибели молодой иранки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов, в Иране начались массовые протесты. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.
https://ria.ru/20221226/iran-1841537168.html
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в мире, иран, исфахан, происшествия
В мире, Иран, Исфахан, Происшествия
18:30 01.01.2023
 
СМИ: в Иране в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский

Tasnim: в иранском Исфахане в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Сотрудник сил правопорядка Ирана погиб в результате вооруженного столкновения в субботу вечером с участниками беспорядков в городе Исфахан, в центральной части страны, передает агентство Tasnim.
"В субботу некоторые люди незаконно собрались перед пунктом полиции Семирам в городе Исфахан, а также в ряде иных районов этого города. Для обеспечения безопасности в городе были задействованы силы безопасности и правоохранительные органы. После этих беспорядков сотрудник Басидж Мохсен Резаи был застрелен вооруженными антиправительственными преступниками", - говорится в сообщении.
В сентябре из-за гибели молодой иранки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов, в Иране начались массовые протесты. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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