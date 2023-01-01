СМИ: в Иране в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский
Tasnim: в иранском Исфахане в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский
© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Сотрудник сил правопорядка Ирана погиб в результате вооруженного столкновения в субботу вечером с участниками беспорядков в городе Исфахан, в центральной части страны, передает агентство Tasnim.
"В субботу некоторые люди незаконно собрались перед пунктом полиции Семирам в городе Исфахан, а также в ряде иных районов этого города. Для обеспечения безопасности в городе были задействованы силы безопасности и правоохранительные органы. После этих беспорядков сотрудник Басидж Мохсен Резаи был застрелен вооруженными антиправительственными преступниками", - говорится в сообщении.
В сентябре из-за гибели молодой иранки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов, в Иране начались массовые протесты. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.
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