https://ria.ru/20230101/politseyskiy-1842751934.html

СМИ: в Иране в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский

СМИ: в Иране в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский - РИА Новости, 01.01.2023

СМИ: в Иране в столкновении с участниками беспорядков погиб полицейский

Сотрудник сил правопорядка Ирана погиб в результате вооруженного столкновения в субботу вечером с участниками беспорядков в городе Исфахан, в центральной части... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T18:30

2023-01-01T18:30

2023-01-01T18:30

в мире

иран

исфахан

происшествия

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Сотрудник сил правопорядка Ирана погиб в результате вооруженного столкновения в субботу вечером с участниками беспорядков в городе Исфахан, в центральной части страны, передает агентство Tasnim. В сентябре из-за гибели молодой иранки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов, в Иране начались массовые протесты. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20221226/iran-1841537168.html

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в мире, иран, исфахан, происшествия