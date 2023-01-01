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Москвичей предупредили о снегопадах, переходящих в ледяные дожди - РИА Новости, 01.01.2023
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Москвичей предупредили о снегопадах, переходящих в ледяные дожди
Москвичей предупредили о снегопадах, переходящих в ледяные дожди - РИА Новости, 01.01.2023
Москвичей предупредили о снегопадах, переходящих в ледяные дожди
В Москве во вторник ожидаются осадки в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T19:21
2023-01-01T20:52
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В Москве во вторник ожидаются осадки в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Третьего января через Центральную Россию пройдет маршрут очередного ненастного атлантического циклона, насыщенного обложными осадками в разной фазе в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди. Дневная температура воздуха в Москве минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
Общество, Москва, Центр "Фобос", Евгений Тишковец
19:21 01.01.2023 (обновлено: 20:52 01.01.2023)
 
Москвичей предупредили о снегопадах, переходящих в ледяные дожди

Синоптик Тишковец: во вторник в Москве ожидаются снегопады, переходящие в ледяные дожди

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В Москве во вторник ожидаются осадки в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Третьего января через Центральную Россию пройдет маршрут очередного ненастного атлантического циклона, насыщенного обложными осадками в разной фазе в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди. Дневная температура воздуха в Москве минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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