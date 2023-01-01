https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757754.html

Москвичей предупредили о снегопадах, переходящих в ледяные дожди

Москвичей предупредили о снегопадах, переходящих в ледяные дожди - РИА Новости, 01.01.2023

Москвичей предупредили о снегопадах, переходящих в ледяные дожди

В Москве во вторник ожидаются осадки в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T19:21

2023-01-01T19:21

2023-01-01T20:52

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/79/1481227935_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_877eba0090a56ca8cb1aafd4eaed9db1.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В Москве во вторник ожидаются осадки в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Третьего января через Центральную Россию пройдет маршрут очередного ненастного атлантического циклона, насыщенного обложными осадками в разной фазе в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди. Дневная температура воздуха в Москве минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757171.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец