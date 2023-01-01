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Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений
Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 01.01.2023
Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений
Первое января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:49
2023-01-01T11:49
2023-01-01T12:08
общество
санкт-петербург
михаил леус
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Первое января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус "Новый год в Санкт-Петербурге начался рекордным максимумом. Как и ожидалось, 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой", - написал он в своем телеграм-канале. По его словам, уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в плюс 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше максимума, зафиксированного в этот день в 2017 году. Леус отметил, что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, михаил леус, новый год
Общество, Санкт-Петербург, Михаил Леус, Новый год
Материал дополняется
11:49 01.01.2023 (обновлено: 12:08 01.01.2023)
Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений
Синоптик Леус: первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Первое января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус
"Новый год в Санкт-Петербурге начался рекордным максимумом. Как и ожидалось, 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге
стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой", - написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в плюс 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше максимума, зафиксированного в этот день в 2017 году.
Леус отметил, что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа.