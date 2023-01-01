https://ria.ru/20230101/pogoda-1842713553.html

Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений

Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 01.01.2023

Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений

Первое января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T11:49

2023-01-01T11:49

2023-01-01T12:08

общество

санкт-петербург

михаил леус

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Первое января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус "Новый год в Санкт-Петербурге начался рекордным максимумом. Как и ожидалось, 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой", - написал он в своем телеграм-канале. По его словам, уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в плюс 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше максимума, зафиксированного в этот день в 2017 году. Леус отметил, что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, санкт-петербург, михаил леус, новый год