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Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 01.01.2023
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Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений
Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 01.01.2023
Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений
Первое января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:49
2023-01-01T12:08
общество
санкт-петербург
михаил леус
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Первое января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус "Новый год в Санкт-Петербурге начался рекордным максимумом. Как и ожидалось, 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой", - написал он в своем телеграм-канале. По его словам, уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в плюс 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше максимума, зафиксированного в этот день в 2017 году. Леус отметил, что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа.
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общество, санкт-петербург, михаил леус, новый год
Общество, Санкт-Петербург, Михаил Леус, Новый год
Материал дополняется
11:49 01.01.2023 (обновлено: 12:08 01.01.2023)
 
Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений

Синоптик Леус: первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНовогодние гуляния на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 1 января 2022
Новогодние гуляния на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 1 января 2022 - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новогодние гуляния на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 1 января 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Первое января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус
"Новый год в Санкт-Петербурге начался рекордным максимумом. Как и ожидалось, 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой", - написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в плюс 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше максимума, зафиксированного в этот день в 2017 году.
Леус отметил, что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа.
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ОбществоСанкт-ПетербургМихаил ЛеусНовый год
 
 
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