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В Москве за сутки госпитализировали 81 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 81 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 81 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1161 случай COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:16
2023-01-01T12:16
2023-01-01T12:16
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1161 случай COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1161, госпитализирован 81 человек, выздоровели 1082 человека, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1283 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 301 564 случая коронавируса, выздоровели 3 107 012 человек, умерли 47 492 человека.
https://ria.ru/20221227/stels-omikron-1841596619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 81 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1161 новый случай заражения коронавирусом