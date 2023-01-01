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В России за сутки госпитализировали 470 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230101/koronavirus-1842715479.html
В России за сутки госпитализировали 470 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 470 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2023
В России за сутки госпитализировали 470 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализирован 470 человек с COVID-19, выздоровели 5 283 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:05
2023-01-01T12:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализирован 470 человек с COVID-19, выздоровели 5 283 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 1 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 470 человек... Выздоровело за сутки 5 283 человека...", - говорится в сообщении."Выявлено 5 038 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 50 человек", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
12:05 01.01.2023
 
В России за сутки госпитализировали 470 человек с COVID-19

В России за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализирован 470 человек с COVID-19, выздоровели 5 283 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 1 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 470 человек... Выздоровело за сутки 5 283 человека...", - говорится в сообщении.
"Выявлено 5 038 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 50 человек", - говорится в сообщении.
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