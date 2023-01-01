https://ria.ru/20230101/koronavirus-1842715479.html

В России за сутки госпитализировали 470 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 470 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2023

В России за сутки госпитализировали 470 человек с COVID-19

В РФ за сутки госпитализирован 470 человек с COVID-19, выздоровели 5 283 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:05

2023-01-01T12:05

2023-01-01T12:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализирован 470 человек с COVID-19, выздоровели 5 283 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 1 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 470 человек... Выздоровело за сутки 5 283 человека...", - говорится в сообщении."Выявлено 5 038 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 50 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841995942.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия