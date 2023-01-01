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Глава Колумбии объявил о прекращении огня с повстанческими группировками - РИА Новости, 01.01.2023
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Глава Колумбии объявил о прекращении огня с повстанческими группировками
Глава Колумбии объявил о прекращении огня с повстанческими группировками - РИА Новости, 01.01.2023
Глава Колумбии объявил о прекращении огня с повстанческими группировками
Президент Колумбии Густаво Петро объявил о двустороннем прекращении огня с боевиками "Армии национального освобождения" (АНО/ELN), повстанческими... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:35
2023-01-01T10:35
в мире
густаво петро
колумбия
сша
революционные вооруженные силы колумбии
евросоюз
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о двустороннем прекращении огня с боевиками "Армии национального освобождения" (АНО/ELN), повстанческими "Революционными вооруженными силами Колумбии" (РВСК/FARC) и другими поставцами с 1 января по 30 июня. "Мы договорились о двустороннем прекращении огня с ELN, "Второй Маркеталией", "Центральным генеральным штабом", AGC ("Кланом залива" - ред.) и силами самообороны Сьерра-Невады с 1 января по 30 июня 2023 года, с возможностью продления в зависимости от прогресса в переговорах", - написал Петро в Twitter. Ранее повстанческие "Революционные вооруженные силы Колумбии" и боевики "Армии национального освобождения" в одностороннем порядке объявили о прекращении огня на период рождественских праздников до 2 января. Колумбия находится в состоянии вооруженного конфликта более полувека, за это время погибло более 262 тысяч человек, миллионы оставили свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После демобилизации 13 тысяч человек на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes, однако часть людей позднее вернулась к партизанской деятельности и наркоторговле. Численность этих диссидентов достигает 5,2 тысячи человек. Леворадикальная "Армия национального освобождения" состоит из нескольких тысяч человек. Это вторая по численности вооруженная повстанческая организация в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии". Колумбия, США и ЕС причисляют АНО к террористическим организациям. Члены АНО после прихода к власти президента Густаво Петро в прошлом году инициировали мирный процесс с правительством. Правительство президента Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны и группировками военизированных наркоторговцев по примеру мирных договоренностей с бывшими РВСК. В сентябре 2022 года стало известно, что по меньшей мере десять повстанческих группировок, включая крупнейшие - "Клан залива", "Вторая Маркеталия" и "Центральный генштаб" - инициировали одностороннее прекращение огня для начала мирного процесса и переговоров с властями Колумбии.
https://ria.ru/20221112/kolumbiya-1831011878.html
https://ria.ru/20220920/putin-1818112994.html
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в мире, густаво петро, колумбия, сша, революционные вооруженные силы колумбии, евросоюз
В мире, Густаво Петро, Колумбия, США, Революционные вооруженные силы Колумбии, Евросоюз
10:35 01.01.2023
 
Глава Колумбии объявил о прекращении огня с повстанческими группировками

Глава Колумбии объявил о прекращении огня с повстанческими группировками до 30 июня

© AP Photo / Fernando VergaraГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о двустороннем прекращении огня с боевиками "Армии национального освобождения" (АНО/ELN), повстанческими "Революционными вооруженными силами Колумбии" (РВСК/FARC) и другими поставцами с 1 января по 30 июня.
"Мы договорились о двустороннем прекращении огня с ELN, "Второй Маркеталией", "Центральным генеральным штабом", AGC ("Кланом залива" - ред.) и силами самообороны Сьерра-Невады с 1 января по 30 июня 2023 года, с возможностью продления в зависимости от прогресса в переговорах", - написал Петро в Twitter.
Ранее повстанческие "Революционные вооруженные силы Колумбии" и боевики "Армии национального освобождения" в одностороннем порядке объявили о прекращении огня на период рождественских праздников до 2 января.
Колумбия находится в состоянии вооруженного конфликта более полувека, за это время погибло более 262 тысяч человек, миллионы оставили свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После демобилизации 13 тысяч человек на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes, однако часть людей позднее вернулась к партизанской деятельности и наркоторговле. Численность этих диссидентов достигает 5,2 тысячи человек.
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Леворадикальная "Армия национального освобождения" состоит из нескольких тысяч человек. Это вторая по численности вооруженная повстанческая организация в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии". Колумбия, США и ЕС причисляют АНО к террористическим организациям. Члены АНО после прихода к власти президента Густаво Петро в прошлом году инициировали мирный процесс с правительством.
Правительство президента Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны и группировками военизированных наркоторговцев по примеру мирных договоренностей с бывшими РВСК. В сентябре 2022 года стало известно, что по меньшей мере десять повстанческих группировок, включая крупнейшие - "Клан залива", "Вторая Маркеталия" и "Центральный генштаб" - инициировали одностороннее прекращение огня для начала мирного процесса и переговоров с властями Колумбии.
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