https://ria.ru/20230101/bezopasnost-1842731157.html
Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь
Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2023
Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь
Более 12 тысяч росгвардейцев вместе с представителями других силовых ведомств следили за безопасностью в новогоднюю ночь по всей стране, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:47
2023-01-01T14:47
2023-01-01T14:47
новый год — 2023
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Более 12 тысяч росгвардейцев вместе с представителями других силовых ведомств следили за безопасностью в новогоднюю ночь по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в Москве к работе в новогоднюю ночь в местах массовых гуляний и праздничных мероприятий привлекли более трех тысяч росгвардейцев. На территориях новых субъектов РФ служебно-боевые задачи выполнялись по решению командующих группировок войск Росгвардии с учетом оперативной обстановки.
https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842706571.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, безопасность
Новый год — 2023, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Безопасность
Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь
Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в России в новогоднюю ночь