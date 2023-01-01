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Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2023
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Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь
Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2023
Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь
Более 12 тысяч росгвардейцев вместе с представителями других силовых ведомств следили за безопасностью в новогоднюю ночь по всей стране, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:47
2023-01-01T14:47
новый год — 2023
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Более 12 тысяч росгвардейцев вместе с представителями других силовых ведомств следили за безопасностью в новогоднюю ночь по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в Москве к работе в новогоднюю ночь в местах массовых гуляний и праздничных мероприятий привлекли более трех тысяч росгвардейцев. На территориях новых субъектов РФ служебно-боевые задачи выполнялись по решению командующих группировок войск Росгвардии с учетом оперативной обстановки.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, безопасность
Новый год — 2023, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Безопасность
14:47 01.01.2023
 
Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь

Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в России в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПразднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Более 12 тысяч росгвардейцев вместе с представителями других силовых ведомств следили за безопасностью в новогоднюю ночь по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Более 12 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с представителями правоохранительного блока других ведомств приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь на всей территории Российской Федерации", - рассказали в Росгвардии.
В ведомстве уточнили, что в Москве к работе в новогоднюю ночь в местах массовых гуляний и праздничных мероприятий привлекли более трех тысяч росгвардейцев.
На территориях новых субъектов РФ служебно-боевые задачи выполнялись по решению командующих группировок войск Росгвардии с учетом оперативной обстановки.
Дед Мороз и Снегурочка фотографируются во время встречи Нового года в центре города Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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