https://ria.ru/20230101/bezopasnost-1842731157.html

Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь

Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2023

Более 12 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь

Более 12 тысяч росгвардейцев вместе с представителями других силовых ведомств следили за безопасностью в новогоднюю ночь по всей стране, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:47

2023-01-01T14:47

2023-01-01T14:47

новый год — 2023

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Более 12 тысяч росгвардейцев вместе с представителями других силовых ведомств следили за безопасностью в новогоднюю ночь по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в Москве к работе в новогоднюю ночь в местах массовых гуляний и праздничных мероприятий привлекли более трех тысяч росгвардейцев. На территориях новых субъектов РФ служебно-боевые задачи выполнялись по решению командующих группировок войск Росгвардии с учетом оперативной обстановки.

https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842706571.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, безопасность