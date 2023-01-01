https://ria.ru/20230101/belorussiya-1842696105.html
В Белоруссии не допустили происшествий на новогодних гуляниях
В Белоруссии не допустили происшествий на новогодних гуляниях - РИА Новости, 01.01.2023
В Белоруссии не допустили происшествий на новогодних гуляниях
Общественная безопасность в Белоруссии в новогоднюю ночь была обеспечена, происшествий в местах массовых мероприятий не допущено, сообщило МВД республики. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:24
2023-01-01T09:24
2023-01-01T15:49
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МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Общественная безопасность в Белоруссии в новогоднюю ночь была обеспечена, происшествий в местах массовых мероприятий не допущено, сообщило МВД республики."В новогоднюю ночь общественная безопасность обеспечена", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.Отмечается, что в ночь на 1 января, по оценкам милиции, массовые гуляния прошли на 1580 праздничных площадках страны. Наиболее значимые мероприятия состоялись в Минске и областных центрах."Оперативная обстановка в стране находилась под контролем, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено", — заявили в МВД.Там отметили, что основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме, отметили в пресс-службе. "МВД благодарит граждан за понимание и культурное поведение", — говорится в сообщении.В пресс-службе предупредили, что в выходные дни повышенное внимание будет уделяться обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и без прав, а также нарушениям со стороны пешеходов.
https://ria.ru/20230101/lukashenko-1842679432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск
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09:24 01.01.2023 (обновлено: 15:49 01.01.2023)
В Белоруссии не допустили происшествий на новогодних гуляниях
В Белоруссии не допустили происшествий в новогоднюю ночь в местах массовых мероприятий
МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Общественная безопасность в Белоруссии в новогоднюю ночь была обеспечена, происшествий в местах массовых мероприятий не допущено, сообщило МВД республики.
"В новогоднюю ночь общественная безопасность обеспечена", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что в ночь на 1 января, по оценкам милиции, массовые гуляния прошли на 1580 праздничных площадках страны. Наиболее значимые мероприятия состоялись в Минске
и областных центрах.
"Оперативная обстановка в стране находилась под контролем, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено", — заявили в МВД.
Там отметили, что основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности.
Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме, отметили в пресс-службе.
"МВД благодарит граждан за понимание и культурное поведение", — говорится в сообщении.
В пресс-службе предупредили, что в выходные дни повышенное внимание будет уделяться обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и без прав, а также нарушениям со стороны пешеходов.