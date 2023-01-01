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В Белоруссии не допустили происшествий на новогодних гуляниях - РИА Новости, 01.01.2023
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В Белоруссии не допустили происшествий на новогодних гуляниях
В Белоруссии не допустили происшествий на новогодних гуляниях - РИА Новости, 01.01.2023
В Белоруссии не допустили происшествий на новогодних гуляниях
Общественная безопасность в Белоруссии в новогоднюю ночь была обеспечена, происшествий в местах массовых мероприятий не допущено, сообщило МВД республики. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:24
2023-01-01T15:49
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МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Общественная безопасность в Белоруссии в новогоднюю ночь была обеспечена, происшествий в местах массовых мероприятий не допущено, сообщило МВД республики."В новогоднюю ночь общественная безопасность обеспечена", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.Отмечается, что в ночь на 1 января, по оценкам милиции, массовые гуляния прошли на 1580 праздничных площадках страны. Наиболее значимые мероприятия состоялись в Минске и областных центрах."Оперативная обстановка в стране находилась под контролем, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено", — заявили в МВД.Там отметили, что основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме, отметили в пресс-службе. "МВД благодарит граждан за понимание и культурное поведение", — говорится в сообщении.В пресс-службе предупредили, что в выходные дни повышенное внимание будет уделяться обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и без прав, а также нарушениям со стороны пешеходов.
https://ria.ru/20230101/lukashenko-1842679432.html
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в мире, белоруссия, минск
Новый год — 2023, В мире, Белоруссия, Минск
09:24 01.01.2023 (обновлено: 15:49 01.01.2023)
 
В Белоруссии не допустили происшествий на новогодних гуляниях

В Белоруссии не допустили происшествий в новогоднюю ночь в местах массовых мероприятий

© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Общественная безопасность в Белоруссии в новогоднюю ночь была обеспечена, происшествий в местах массовых мероприятий не допущено, сообщило МВД республики.
"В новогоднюю ночь общественная безопасность обеспечена", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что в ночь на 1 января, по оценкам милиции, массовые гуляния прошли на 1580 праздничных площадках страны. Наиболее значимые мероприятия состоялись в Минске и областных центрах.
"Оперативная обстановка в стране находилась под контролем, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено", — заявили в МВД.
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Там отметили, что основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности.
Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме, отметили в пресс-службе.
"МВД благодарит граждан за понимание и культурное поведение", — говорится в сообщении.
В пресс-службе предупредили, что в выходные дни повышенное внимание будет уделяться обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и без прав, а также нарушениям со стороны пешеходов.
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