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Наступление Нового 2023 года в городах России по московскому времени

Наступление Нового 2023 года в городах России по московскому времени - РИА Новости, 31.12.2022

Наступление Нового 2023 года в городах России по московскому времени

РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T01:03

2022-12-31T01:03

2022-12-31T01:03

справки

россия

новый год

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В Москве 31 декабря 2022 года 15 часовНовый год наступает в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.В Москве 31 декабря 2022 года 16 часовНовый год наступает в Магадане, Северо-Курильске, Южно-Сахалинске.В Москве 31 декабря 2022 года 17 часовНовый год наступает в Биробиджане, Верхоянске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Хабаровске, Уссурийске.В Москве 31 декабря 2022 года 18 часовНовый год наступает в Благовещенске, Мирном, Тикси, Тынде, Чите, Якутске.В Москве 31 декабря 2022 года 19 часовНовый год наступает в Братске, Иркутске, Улан-Удэ.В Москве 31 декабря 2022 года 20 часовНовый год наступает в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Дудинке, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Кызыле, Томске, Хатанге.В Москве 31 декабря 2022 года 21 часНовый год наступает в Омске.В Москве 31 декабря 2022 года 22 часаНовый год наступает в Екатеринбурге, Кургане, Кудымкаре, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Нефтекамске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Новом Уренгое, Оренбурге, Перми, Салехарде, Сургуте, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябинске.В Москве 31 декабря 2022 года 23 часаНовый год наступает в Астрахани, Ижевске, Самаре, Саратове, Тольятти, Ульяновске.В Москве 31 декабря 2022 года 24 часаНовый год отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Грозном, Донецке, Иванове, Йошкар-Оле, Калуге, Казани, Кирове, Костроме, Краснодаре, Курске, Липецке, Луганске, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Набережных Челнах, Назрани, Нарьян-Маре, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Орле, Пензе, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Саранске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах, Черкесске, Череповце, Элисте, Ярославле.В Москве 1 января 2023 года 1 часНовый год наступает в Калининграде.

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, новый год