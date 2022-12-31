https://ria.ru/20221231/ukraina-1842623749.html

Российские истребители сбили два украинских Ми-8

Российские истребители сбили два украинских Ми-8 - РИА Новости, 31.12.2022

Российские истребители сбили два украинских Ми-8

Российские истребители за минувшие сутки сбили два украинских военных вертолета Ми-8 на территории ДНР, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:10

2022-12-31T14:10

2022-12-31T14:30

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ми-8 амтш

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили два украинских военных вертолета Ми-8 на территории ДНР, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, ми-8 амтш, министерство обороны рф (минобороны рф)