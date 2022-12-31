https://ria.ru/20221231/ukraina-1842623749.html
Российские истребители сбили два украинских Ми-8
Российские истребители сбили два украинских Ми-8 - РИА Новости, 31.12.2022
Российские истребители сбили два украинских Ми-8
Российские истребители за минувшие сутки сбили два украинских военных вертолета Ми-8 на территории ДНР, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:10
2022-12-31T14:10
2022-12-31T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ми-8 амтш
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили два украинских военных вертолета Ми-8 на территории ДНР, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, ми-8 амтш, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ми-8 АМТШ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:10 31.12.2022 (обновлено: 14:30 31.12.2022)
Российские истребители сбили два украинских Ми-8
Российские истребители сбили два украинских вертолета Ми-8 на территории ДНР