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В центре Москвы убили сотрудника МАДИ
В центре Москвы убили сотрудника МАДИ - РИА Новости, 31.12.2022
В центре Москвы убили сотрудника МАДИ
В центре Москвы убили сотрудника МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), нападавший задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе инспекции. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T21:41
2022-12-31T21:41
2022-12-31T22:24
происшествия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В центре Москвы убили сотрудника МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), нападавший задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе инспекции.Отмечается, что нападавшего задержали и доставили в УВД по району Китай-город. Устанавливаются причины произошедшего. "Погибший работал в МАДИ с 2014 года. Его семье будет оказана вся необходимая помощь. У него остались жена и двое детей", — рассказали в пресс-службе.Как сообщила столичная прокуратура, нападавшему 28 лет. Ведомство контролирует принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство".
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происшествия, москва, россия, мади, зарядье
Происшествия, Москва, Россия, МАДИ, Зарядье
21:41 31.12.2022 (обновлено: 22:24 31.12.2022)
В центре Москвы убили сотрудника МАДИ
В районе московского парка "Зарядье" убили сотрудника МАДИ
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В центре Москвы убили сотрудника МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), нападавший задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе инспекции.
"Тридцать первого декабря в 18:20 на Москворецкой набережной, в районе Зарядья, произошло нападение с ножом на сотрудника МАДИ. Неизвестный нанес более десяти ножевых ранений. От полученных ран инспектор скончался", — говорится в заявлении.
Отмечается, что нападавшего задержали и доставили в УВД по району Китай-город. Устанавливаются причины произошедшего.
"Погибший работал в МАДИ с 2014 года. Его семье будет оказана вся необходимая помощь. У него остались жена и двое детей", — рассказали в пресс-службе.
Как сообщила столичная прокуратура, нападавшему 28 лет. Ведомство контролирует принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство".