https://ria.ru/20221231/ubiystvo-1842673214.html

В центре Москвы убили сотрудника МАДИ

В центре Москвы убили сотрудника МАДИ - РИА Новости, 31.12.2022

В центре Москвы убили сотрудника МАДИ

В центре Москвы убили сотрудника МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), нападавший задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе инспекции. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T21:41

2022-12-31T21:41

2022-12-31T22:24

происшествия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В центре Москвы убили сотрудника МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), нападавший задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе инспекции.Отмечается, что нападавшего задержали и доставили в УВД по району Китай-город. Устанавливаются причины произошедшего. "Погибший работал в МАДИ с 2014 года. Его семье будет оказана вся необходимая помощь. У него остались жена и двое детей", — рассказали в пресс-службе.Как сообщила столичная прокуратура, нападавшему 28 лет. Ведомство контролирует принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство".

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происшествия, москва, россия, мади, зарядье