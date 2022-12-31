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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/trevoga-1842623380.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:08
2022-12-31T14:11
специальная военная операция на украине
украина
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу сигнал тревоги прозвучал в Киеве и в большинстве регионов Украины, за исключением западных.Все карта министерства цифровой трансформации отмечена красным.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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украина, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы РФ
14:08 31.12.2022 (обновлено: 14:11 31.12.2022)
 
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Ранее в пятницу сигнал тревоги прозвучал в Киеве и в большинстве регионов Украины, за исключением западных.
Все карта министерства цифровой трансформации отмечена красным.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 14:05Специальная военная операция на Украине
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы РФ
 
 
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